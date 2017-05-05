Социальные сети облетало видео, где мать в воспитательных целях помещает плачущую дочь в мусорный бак.



Очевидцы пытались отговорить женщину от странного наказания, которое постигло ее дочь. Маленькая девочка жаловалась и плакала, и мать решила посадить ее в мусорный бак с целью прекратить причитания ребенка.

Событие произошло недалеко от детской площадки. Присутствующие на площадке родители наблюдали, как девочка сидит в мусоре, а мать стоит рядом. Многие старались отговорить женщину от неадекватного поведения по отношению к ее ребенку, и прервать наказание. В ответ была слышна нецензурная брань и угрозы, женщина не желала вмешательства со стороны.

Тем не менее, история заканчивается благополучно. Мать извлекла ребенка из мусорного контейнера, и дочь благодарно бросилась ей на шею.

На данный момент ведется расследование этой ситуации, следствие разыскивает жительницу Новосибирска, обвиняемую в жестоком обращении со своим ребенком.

Адвокат Михаил Спиридонов, который посмотрел видео, считает: если женщину найдут, ее как минимум поставят на учет в органах соцопеки за ненадлежащее воспитание ребенка.

«Если подобные случаи будут повторяться или будет установлено, что мать жестоко обращается с ребенком, не следит за его воспитанием, создает угрозу для жизни, то может быть поставлен вопрос о лишении ее родительских прав», — прокомментировал специалист.

Спиридонов подчеркивает: если экспертиза установит, что действия матери повлияли на психику ребенка, могут возбудить уголовное дело по ст. 156. «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Наказание по ней — до 2 лет лишения свободы.