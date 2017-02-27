В Толмачёво взорвался автомобиль с водителем

В аэропорту Толмачёво загорелась машина ГАЗ 2705. Водитель получил тяжелые ожоги. Сейчас он в больнице.

Пожар начался поздно вечером (примерно в 23:00 часов) 26 февраля в гараже наземного и технического обслуживания воздушных судов.

В транспортной прокуратуре заметили, что водитель автомобиля получил серьёзные телесные подтверждения, однако пока не удалось установить, где пострадавший находился во время возгорания: в салоне автомобиля или в гараже.

Сейчас прокуратура проверяет: соблюдает ли АО «Аэропорт Толмачёво» требования законодательства РФ об охране труда и законодательства о пожарной безопасности.