Женщина прокатила судебного пристава на крыше своего авто

Жительница Калининского района задолжала по кредиту 375 тысяч рублей. Приставы наложили на ее имущество арест. Она же решила скрыть свои ценные объекты.

Судебному приставу, который работает с ее делом, стало известно, что у женщины есть автомобиль Toyota Rav4, который она паркует возле своей работы. Именно туда мужчина и решил прийти.

«Увидев судебных приставов, гражданка Т. выбежала на улицу, открыла транспортное средство и препятствовала наложению ареста имущества – захлопнув дверь машины, начала движение задним ходом прямо на должностных лиц», — прокомментировали сотрудники ФССП по Новосибирской области.

Судебный пристав в целях безопасности решил запрыгнуть на крышу автомобиля. Однако это не помогло. Эмоциональная женщина проехала еще сто метров. Человек, находящийся на крыше ее машины, даму не смутил.

Позже на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые составили в отношении женщины протокол за воспрепятствование законной деятельности должностного лица. Ей пришлось выплатить штраф в размере тысячи рублей.