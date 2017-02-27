На трассе под Барабинском погиб 40-летний мужчина. Причиной смертельного ДТП стал неудачно выполненный обгон. Сейчас по делу проводится проверка.

Авария произошла в ночь на 27 февраля. Житель Куйбышева ехал в Новосибирск на легковой машине «Ауди». Погибший мужчина в момент происшествия находился в автомобиле, на пассажирском месте.

Двадцатитрехлетний водитель решил обогнать грузовик с полуприцепом. Однако, когда мужчина выехал на встречную полосу, он увидел, что навстречу к нему мчится ещё один грузовой автомобиль. Времени, вернуться назад, уже не было. Поэтому водитель решил проехать между грузовиками.

В результате автомобиль «Ауди» столкнулся сначала с «левым» грузовиком. Машину развернуло по касательной: пассажир, который сидел справа, получил смертельный удар.

Медицинская экспертиза показала, что водитель «Ауди» не был под воздействием наркотических и алкогольных веществ. Молодому человеку потребовались разовая помощь врачей. В госпитализации он не нуждается.

По предварительным данным МВД, вина усматривается в действиях водителя «Ауди». После проверки в отношении виновного будет возбуждено уголовное дело.