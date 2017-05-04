Колумбийка съела пачку долларов из жадности

Женщина разошлась с гражданским мужем и решила не делить с ним деньги.

28-летняя жительница Колумбии рассталась со своим молодым человеком и хотела уехать в Панаму. Но делить общие сбережения она не хотела. Тогда девушка решила съесть пачку стодолларовых общей стоимостью девять тысяч долларов.

В итоге деньги из находчивой женщины пришлось извлекать врачам. Однако в хорошем состоянии ей удалось съесть всего 5,7 тысячи долларов. Остальные купюры в желудке «испортились».

У властей нет претензий к колумбийке. Деньги были получены законным путем – после продажи активов бывшей пары.