Все деньги, которые находились в магазине, он взял в счет оплаты снятия порчи. Когда продавщица пришла в себя, она вызвала полицию.

В конце рабочего дня в один из супермаркетов Кемеровской области вошли две женщины цыганской внешности. Одна из них убедила продавщицу, что на ней есть порча. Для устранения недуга нужно было провести магический ритуал.

Работница магазина увела цыганку в подсобное помещение. Для закрепления эффекта колдунья попросила волос. После чего она пообещала, что скоро к ней вернется удача, богатство и любовь. Для оплаты услуг «волшебницы» продавщица, словно загипнотизированная, опустошила всю кассу и вручила пакет продуктов.

Придя в себя, женщина тут же обратилась в полицию. По оценке специалистов, сумма ущерба составила 38 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

«Изучив съёмки с камер видеонаблюдения, установленных в торговой организации, оперативники уголовного розыска сразу выяснили, что за образом цыганки скрывался 26-летний мужчина без определённого места жительства. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления, и его характерным «почерком» было переодевание в женскую одежду, — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Кемеровской области.

В настоящий момент подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.