Маньяки, извращенцы и изменники всех мастей. Что еще скрывают площадки, где люди должны находить большую и светлую любовь? Расследование «Новой Сибири Онлайн» наглядно доказало: ничего хорошего.

Сегодня уже никого не удивишь историями о педофилах. Любители юных тел скрываются под видом учителей, отцов многодетных семейств и обычных прохожих. Разница лишь в том, что современные извращенцы используют для своих черных дел Всемирную паутину.

Редакция «НС Онлайн» решила проверить, насколько опасно общение детей на сайтах знакомств и создала несколько анкет юных девушек на разных площадках. Важное предупреждение: мы прекрасно понимаем, что все, что вы прочтете ниже, может шокировать. Мы и сами были несколько удивлены, когда юной девушке Наташе зрелый извращенец предложил сделать минет в машине. А еще мы прекрасно осознаем, что сайты знакомств — это не место для подростков. Но это лишь в теории. На практике же запретный плод всегда сладок. Последствия же могут быть самыми непредсказуемыми.

Утоли мои печали, Натали

Не Наташа или Наталья, а Натали. Возраст —18 лет (самый минимальный, который требуют сайты знакомств при регистрации), но на самом деле ей всего 15. Еще учится в школе, нет парня и, простите за подробность, она, конечно же, девственница. У нее длинные светлые волосы, голубые глаза и острые скулы. Почти на всех фотографиях губки вытянуты «уточкой». Натали нельзя назвать смышленой. Глупые ошибки в сообщениях. Вместо «точки» и «запятой» скобочки-смайлики. Натали стало интересно, что там, на этих сайтах знакомств происходит. Согласитесь, типичная ситуация, которая может случиться с каждым подростком? Главное, пройти порог регистрации. Заполнить анкету так, чтобы никто не понял, что ангельское создание Натали всего лишь выдуманный мною персонаж.

Сначала 15-летнюю Натали занесло на сайт «НГС.Знакомства». Анкету активировать удалось быстро. Минута, и личные сообщения разрываются от «женихов». Одному 40, второму 30, третьему вообще недавно стукнуло 50. Все хотят одного — секса. Причем без обязательств. Открыто заявляют, что женаты, трое детей. Или не женаты, но имеют постоянную подругу. Одной мало. Надо еще. И таких подобных предложений за неделю на сайте знакомств накопилось 87 штук.

Сразу же после регистрации Наташе приходит сообщение от некоего Романа. Ему 38 лет. На заглавной анкете стоит старая фотография. Видно, что фотографировался он лет десять назад еще на пленочный фотоаппарат. Сейчас, видать, отсканировал себя молодого.

Он мужчина дельный. Вокруг да около не ходит (как и все завсегдатаи сайтов знакомств), сразу спрашивает:

— Спонсора не ищешь случайно?)

— Что вы имеете ввиду?))

— Я ищу постоянную девушку для встреч два три раза в неделю, брать вино и на ночь в гостиницу теряться приятно время проводить… по 5000 при каждой встрече давал бы тебе. Интересно такое предложение?

Натали в замешательстве. Пишет правду, что тут она оказалось чисто случайно, да и 18 лет ей нет, так что утехи взрослого мира ей по закону ещё не положены.

— Ну 16 то есть [смайлик – прим. «новая Сибирь»]?

Согласно законодательству РФ возраст согласия у несовершеннолетних наступает в 16 лет.

Придуманная история сбивается. Говорю, что через год мне исполнится 18.

Романа это не смущает, радует.

— Если есть желание то можно так встречаться. Я просто любовницу ищу.

Скольким девушкам он ещё написал? Неизвестно. Сколько девушек согласились «так встречаться»? Наверное, много. Были ли они все совершеннолетние? Это тоже загадка.

Натали в замешательстве. Говорит, что желание вроде и есть, но страшно. Она никогда не пробовала это всё делать со взрослым мужчиной.

Романа не смущает и это. Он говорит Наташе, чтобы она не переживала. Он добрый и адекватный мужчина. Любовницу ищет не для того, чтобы ее обижать, а чтобы отдыхать с ней постоянно.

— Ну а не со взрослым мужчиной пробовала? – тут же спрашивает.

— Нет, не пробовала.

— Не переживай по этому поводу, — успокаивает. Все будет хорошо.

Тут же: «А тебя вк как найти? Хочу твои фото посмотреть.

Вру про несуществующего отчима, который следит за всеми моими соцсетями. Тут и открывается «правда». Натали говорит Роману, что сбежала на сайт знакомств, чтобы просто общаться без какого-либо контроля. Телефон – не компьютер. Его в современных семьях так не контролируют.

Просит выложить еще несколько фотографий сюда. Фотографии появляются.

— Ты очень красивая!!! – пишет.

Интересно, когда он смотрел фотографии этой блондинки, что он оценивал? И как? Он представлял эту девушку, заведомо зная, что она еще подросток, во всех сексуальных ипостасях, или же просто оценивал ее, как товар на базаре?

Предлагает встретиться уже во вторник. Или в среду. Натали говорит, что отпустят.

Волнуется. Спрашивает: «А это больно будет? Сексом заниматься?»

Добавляет: «Все просто говорят, что это больно…».

— Да не переживай, в первый раз совсем чуть чуть, ну а потом только приятные ощущения))). Все бывает в первый раз и все равно рано или поздно это должно случиться).

А потом тоже добавляет, мол, не переживай так. Лучше сейчас начать, чем в старых девах ходить.

Натали начинает размышлять: наверное, и вправду лучше со взрослым попробовать, чем со сверстником.

— Ну взрослый значит опытный и значит ласково и нежно все будет ).

Потом она рассказывает ему, где учится, как ей хочется стать взрослой, как ей надоела родительская опека.

Он прерывает её подростковое нытье дельным сообщением.

— Только солнце, по поводу встреч сразу договоримся… Терпеть не могу резинки, поэтому секс без них. Я парень не больной, надеюсь что и ты хорошая девушка. А что бы не залетела, на первый раз можно эскапел тебе купить ну а дальше что нибудь другое придумаем. Хорошо?

—Я боюсь таблетки пить… Я слышала, что от них проблемы со здоровьем нет?

— Лучше всего эскапел. Там всего одна таблетка которую надо будет утром после секса выпить. Проблем со здоровьем она точно не создаст. Это самый безопасный вариант. Так что не переживай.

Объективно и честно. Безопасный вариант необходимо проверить. Поиски Натали ограничиваются простой инструкцией к этому препарату.

В графе «побочные действия» сказано, что при приеме препарата могут возникнуть сразу несколько побочных действий. Например, может затошнить, или просто собьется менструальный цикл. Может появиться крапивница на теле и головные боли, или просто начнет развиваться внематочная беременность.

Безопасный вариант ведет себя, увы, катастрофически бессовестно. Мы прекращаем переписку. Договариваемся возобновить её завтра, но уже в WhatsApp.

Тем временем модераторы сайта удаляют фотографии из анкеты с пометой «на сайте запрещено выставлять чужие фото». Эту помету вижу только я. Для всех других у меня гениальная отмазка: удалила, потому что много незнакомых и противных мужчин стали писать гадости.

Безусловно, те мужчины, которым Натали говорила свою «правду» были уверены, они-то не мерзкие и никак не противные, а их предложения о сексе за 5000 рублей и минеты в машине – мечта любой молоденькой девушки.

Человек по никнеймом «Трям» предлагает Натали доставить друг другу удовольствие.

— Какое удовольствие?)) — интересуется девушка.

— А ты какое хочешь? Можно например орально, — продолжает Трям.

Она спрашивает: кто ты, чем занимаешься, зачем предлагаешь такое?

Его зовут Алексеем. 35 лет, женат, трое детей. Он работает и любит играть в футбол.

— А мне 15 лет, — пишет Натали.

Рассказывает старую байку о сильной родительской опеке, о том, как она ее достала, как хочется взрослой и свободной жизни.

— Ты девственница? – спрашивает Алексей.

— Интересно вот так обменяться оргазмом с молодой девушкой, — добавляет.

— Да, девственница.

— Хочешь минет попробовать?

— Я не знаю. Не пробовала никогда. Мне страшно на самом деле.

— Ну это понятно, что страшно, а ты хочешь попробовать взять его в рот?

— Я вообще про это никогда не думала. Я даже член вживую никогда не видела.

— И че хочешь посмотреть?

Метается Натали, говорит, что страшно: и хочется, и колется. Взрослая жизнь манит, а страх отталкивает.

— Мне тоже страшно, — говорит Алексей. Именно поэтому он, наверное, и предлагает приехать ко мне прямо сейчас.

— Ты где живешь? Давай я доеду?

— Я с родителями живу.

— А в машину выйти тоже не сможешь?

На часах 23:16.

— Нет, что я им скажу? Они спросят: куда ты собралась?

— Ну знаю, может есть возможность выйти сейчас.

— Сейчас точно нет.

— А когда у тебя родителей нет?

— В полдесятого уезжают, в восемь приезжают.

— Давай утром часов в 10?

— Я в школе в это время на уроках буду.

Натали спрашивает: не опасно ли это – брать член в рот.

— А почему это должно быть страшно? Или опасно? Тебя никто не заставляет это делать.

И тут же:

— Не хочешь утром, давай после уроков?

После он начинает писать Натали, чтобы она никому не говорила про этот разговор. И то, что должно случиться в машине, там пускай и остается.

Алексей предлагает Натали представить, что она будет делать с его членом.

Девушка описывает. Красочно и ярко как потом оказалось:

— У тебя уже отлично получается, он у меня аж запульсировал, — пишет отец троих детей Алексей.

— Главное не зубами, а именно лизать, — добавляет.

Мастер-класс для несовершеннолетних продолжается:

— Ну вообще да, она [головка – прим. «Новая Сибирь»] в основном то все и чувствует, глубина уже как тебе, ты сама уже можешь захотеть прям засосать его поглубже.

Тридцатипятилетний Алексей и пятнадцатилетняя Натали договариваются встретиться на следующий день, в два часа – сразу после ее уроков.

Завтра она попросит его фотку. Он пришлет ей свой номер. Он перестанет отвечать. Он еще несколько дней будет спрашивать свой обещанный минет. Все сообщения останутся без ответа.

В «WhatsApp» объявился Роман. Он уже называет меня приторно-похотливым словом «сладость». Вставляет это в каждом сообщении: «Привет, сладость», «Как дела, сладость», «Не волнуйся, сладость, все будет приятно».

Конечно, он снова пишет, что его «сладость» очень красивая. Присылает свою фотографию. Изображен высокий мужчина с арбалетом. Говорит, у друга был. Стрелять учился.

Он спрашивает снова: не передумала ли я.

Повторяю ему: «Мне страшно».

Снова мерзкое: «Все хорошо будет, сладость».

На следующий день снова: Роман настаивает на встречах.

Натали пишет, что передумала. Она не хочет этого всего.

Напористость Романа угасает. Он советует не ходить долго в «старых девах». И напоминает, что она – сладость Натали — может написать ему в любой момент.

На Мамбе жарко

Дело остается за малым. Натали скачивает очередное приложение для знакомств Mamba. Пользователь под ником Biggowat реагирует первым. Спрашивает:

— Ты в поисках парня здесь?

Наташа тут в поисках парня. Хочет найти человека, с которым будет интересно общаться:

— Думала просто пообщаться тут с людьми, может и встречу свою любовь.

Дело доходит до возраста. Наташа говорит, что ей 15 лет.

Александр, как потом выяснилось, переходит к делу. Спрашивает, был ли интим с молодыми людьми. В ответ получает: «Я только пробовала целоваться».

Наташа в переписке начинает смущаться от каждого слова, говорит, что даже не думала о том, что люди могут заниматься сексом. Александр успокаивает ее, признается, что у самого были отношения с молодой девушкой:

— У меня была девушка молодая она девственница была и секса у нас не было так как у меня не маленький да и она еще совсем не хотела (боялась) пробовать и то что родители узнают такое, но! Ласки были постоянно потом правда она переехала.

— Мне кажется это странно — брать в рот член.

— Что странного в том что ты например делаешь приятное парню и ласкаешь его член если он следит за собой <...>?

Диалог обрывается. После он спрашивает: «Если парень понравится тебе, захочешь ему сделать приятное?». «Наверное, да. Не знаю», — ответит Наташа.

Они будут переписываться несколько дней. Наташа делает вид, что не замечает открытые намеки Александра на желание удовлетворить друг друга орально.

Последнее его сообщение, на которое он не получил ответ, звучит так:

«В душ собираюсь, а то подстригся и голову не помыли воды у них там нет блин)) Хочешь пошли со мной в душ — буду соблазнять тебя и говорить тебе на одно ушко прелести на другое гадости. это будет у нас эротический сериал))».

Во время переписки с Александром Натали написали 46 человек. Трое из них, когда узнали, что девушке всего 15 лет, посоветовали удалить это приложение и не торопиться жить взрослой жизнью. Один двадцатидвухлетний юноша спросил: «Как занесло сюда?

— Ради интереса пришла. Посмотреть: как и что тут. Зачем вообще люди на таких сайтах регистрируются, — ответит ему Наташа.

— Быстро успеешь разочароваться. Искать нормальных людей здесь – почти что безнадежная задача.

Через несколько минут после переписки с двадцатидвухлетним Антоном Наташе пишет двадцатичетырехлетний Рустам. Он не из Новосибирска. Из Республики Коми. После двух сообщений молодой человек отправляет фотографию своего члена.

Спрашивает: «Как тебе?». Потом предлагает отправить еще фотографии своего фаллоса, только в других ракурсах. Наташа отказывается, а Рустам просить ее фотографии: «Хотя бы в нижнем белье».

— Мне всего 15, у меня еще даже фигура норм не сформировалась.

— Тебе 15? Тогда прости за фотку которую скинул. Я думал тебе 18.

Несколько дней Наташа не заходила на свой профиль в приложении Mamba. За это время: 5 новых сообщений. Все от разных мужчин. Самому младшему 19 лет (и это понятно, на портале Mamba тоже у Наташи возраст стоит «18 лет»), а самому старшему — 38. Его зовут Роман. Он предлагает Наташе «спонсорскую» помощь. Ту самую, от которой она несколько дней назад отказалась.

Сначала Натали подумала, что Роман с сайта «НГС» и Роман с портала Mamba просто похожи. Потом присмотрелась к фотографиям внимательнее. Конечно, похожи — это же один человек.

Почпокаемся?

Конечной точкой нашего эксперимента стала площадка под названием chpoking.ru. В отличие от большинства других сайтов знакомств, которые лишь прикидываются «приличным местом», эта площадка с порога говорит о своей принадлежности. «Чпокинг» — это место, где люди ищут исключительно секса. Быстрая регистрация, отсутствие абонентской платы и, как результат, созданная анкета. В ней милая девочка по имени Лена ищет общение. Правда, есть у Леночки свой секрет. Дело в том, что ей всего 15. Правда, врать родители ее не научили, поэтому своим собеседникам она заявляет об этом прямо. Вот только их это, кажется, ничуть не смущает. Некоторых, наоборот, даже заводит.

Например, 25-летний молодой человек по имени Иван с ходу предложил молоденькой Леночке приехать к нему. Даже пообещал оплатить такси. Возраст героини его совсем не смутил.

— Мне 15. Тебя не смущает?

— Нет.

— И что ты хочешь со мной сделать?

— Все, что захочешь.

— А что хочешь ты?

— Хочу секса очень, хочу чтобы ты ласкала мой член, хочу ласкать твою киску.

Тем временем беседа идет к своему логическому финалу. Иван не унимается.

— Сначала сделаю тебе куни чтобы ты расслабилась и получала удовольствие, за тем потихоньку начну вставлять член в тебя, чтобы не было больно.)

Другой молодой человек, скрывающийся под ником Александр, решил не терять даром времени и с ходу предложил:

— Утро доброе, за м.п. встречи интеерсны?

— Мне 15. Тебя это не смущает? — спрашиваем.

— Меня нет, за сколько готова встретиться в денежном выражении ?

— А сколько готов дать и что хочешь делать? Есть фото?

— Минет, классика, 2000 устроит ?

— Давай 2500 чтоб лучше думалось

Его коллега по сайту, 38-летний Сергей, оказался несколько осмотрительней. Предложений о сексе с его стороны не поступало, но нас насторожила вот такая деталь. В личной беседе он звал юную Елену к себе в гости — чтобы ночевать вместе и смотреть телевизор.

Были и те, кто предлагал феи с порога сделать куни. Ее подсудный возраст гастролера вовсе не смущал. Увы?

Второй гость столицы Сибири по имени Костя в начале смущался, что Леночке всего 15, но это довольно быстро прошло.

Наконец, случай из разряда «комментарии излишни».

За весьма непродолжительное время наша виртуальная красавица получила более 200 сообщений от незнакомцев по всей России. Часть из них отказывалась от встреч из-за возраста девушки, другая — не хотела заниматься сексом (на словах, во всяком случае), однако мало нашлось мужчин, осудивших действия девушки. Больше проявляли интерес — дескать, что эту «неведому зверюшку» привело на сайт для взрослых.

И это было бы даже смешно, не окажись настолько печально. Мы намеренно не стали публиковать здесь абсолютно все переписки с отобранных для эксперимента сайтов. Однако по количеству грязи, пошлости и просто мерзости они переплюнут хорошую порно-ленту made in USA. А теперь представьте, что на месте Лены и Натали окажется реальный ребенок. Да, он, возможно, осознает, что Интернет — это не игрушка, но тяга искать приключения на пятую точку сильнее. Представили? А теперь переверните картинку на 360 градусов и подумайте, что будет, окажись Лена и Наташа вашей дочерью. Кровиночкой, что вы растили все это время.

Мы прекрасно понимаем, что в любой истории есть две стороны. И то, что мы зачастую сами провоцировали мужчин на комментарии. Однако это не повод думать ширинкой, господа! Что делать? Выводов (глобальных) четыре:

1) Ужесточить законодательство, регулирующее деятельность сайтов знакомств.

2) Ввести платную регистрацию

3) Заставлять людей в принудительном порядке оставлять свои паспортные данные.

4) Запретить подросткам до 18 лет появляться в социальных сетях и иных местах, где есть возможность обмениваться сообщениями и создавать анкеты.

Только комплекс мер позволит очистить виртуальную реальность от педофилов, извращенцев и изменников и отобрать у них мощнейшее оружие для темных дел. Переедут в соц.сети? Ну, так наше государство уже давно планирует ввести обязательное фиксирование паспортных данных. Вот только этого не случилось. А пострадать могут дети. Реальные.

Елена Наприенко, Евгений Васильев

