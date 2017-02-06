МЧС проводит новую реформу и упраздняет региональные центры

Структура планирует перейти на трехуровневую систему управления и финансирования.

Деятельность МЧС будет построена по вертикали. Наверху спирали – федеральное руководство (министерство), затем – региональное звено (субъект). Завершает цепочку местный уровень: пожарно-спасательный гарнизон.

Раньше в этой схеме была встроена еще одна структура — региональные центры. Теперь их исключили. За счет расформированных центров ведомство планирует увеличить штат пожарных и спасателей.

Новую реформу уже утвердил президент РФ Владимир Путин. План рассчитан до 2020 года.