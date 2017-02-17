Замминистра культуры РФ Владимир Аристархов заявил, что в случае передачи Исаакиевского собора, РПЦ должна будет ограничить посещение музея. Аристархов уверяет: необходимо снизить нагрузку на памятник. В противном случае ему может быть нанесет ущерб.

Ранее церковь планировала сделать бесплатный вход. Однако не стоит забывать: среднее количество посетителей музея – 2,8 млн человек. Все они приходят в Исаакий по билетам за деньги.

«Если вход будет свободным, то людей там будет еще больше, как в метро в час пик», — уверен Аристархов.

Замминистра посоветовал ввести ограничение на посещение музея. Добавил, что, конечно, церкви это будет сделать сложно. Подобная ситуация сейчас наблюдается в Крыму, где расположен музей-заповедник Херсонес-Таврический. Год назад благодаря спонсорской помощи удалось сделать вход в музей свободным. Однако количество посетителей выросло в три раза, что негативно сказалось на «жизни» памятника.

Напомним, здание Исаакиевского собора еще не передано во владение РПЦ. Однако в январе этого года губернатор Георгий Полтавченко заявил, что Исаакиевский собор перейдет в пользование РПЦ к концу 2017 года.

Общественники начали устраивать акции протеста: они не хотят, чтобы одна из главных достопримечательностей Петербурга попала в руки РПЦ. Однако Аристархов сказал, что независимо от того, кому в итоге достанется музей, государство все равно будет оказывать ему денежную поддержку.