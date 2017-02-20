Православная общественность окрестила Исаакий

Очередной крестный ход прошел в Санкт-Петербурге в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ. По данным полиции, на мероприятие пришли 8 тысяч человек.

Сам ход длился не более часа. Участие в нем принимали не только верующие и представители РПЦ, но также казаки и байкеры из объединения «Ночные волки». Мероприятие проводили по инициативе прихода собора и по благословению петербургского митрополита Варсонофия.

Напомним, здание Исаакиевского собора еще не передано во владение РПЦ. Однако в январе этого года губернатор Георгий Полтавченко заявил, что Исаакиевский собор перейдет в пользование РПЦ к концу 2017 года. Общественники начали устраивать акции протеста: они не хотят, чтобы одна из главных достопримечательностей Петербурга попала в руки РПЦ.

Представители православной конфессии так не считают. Они уже второй раз проводят крестный ход в поддержку передачи музея. Первый состоялся неделю назад – 12 февраля.