Молодая гвардия решила бороться с «группами смерти»

Представители «Молодой гвардии Единой России» направили в Госдуму и в Общественную палату очередной проект, который, согласно данным издания «Новая газета», регулирует наказание за пропаганду суицидов в интернете.

Законопроект предполагает внесение изменений в 110 статью «Доведение до самоубийства» Уголовного Кодекса РФ. Ранее с подобным предложением уже выступала депутат Ирина Яровая.

«Экспертные комиссии рассмотрят все эти предложения. Наш законопроект не альтернативный, мы стремимся к координации. Мы хотим, чтобы был единый законопроект, который охватывал бы все аспекты проблемы», — комментирует «Новая газета» представителей «Молодой гвардии».

«Молодая гвардия» предлагает за пропаганду суицида в интернет-сообществах ввести административную ответственность.