В заведении было 23 развлекательных аппарата, покерный стол и другие предметы, присущие казино.

Иркутские правоохранители обнаружили подпольное казино. Оно находилось в том же доме, что и агентство ритуальных услуг.

«Игровой салон, оборудованный для проведения азартных игр, находился в помещении 2-этажного дома, в котором осуществляло деятельность ритуальное агентство, занимающееся гравировкой, продажей надгробных плит и похоронных венков», — сообщило следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области.

При этом каждая из двух организаций занимала целый этаж. Первый — ритуальные услуги, второй — игорный дом.

«В ходе обыска были изъяты 23 развлекательных аппарата, стол для игры в покер, игральные карты, фишки, полотно для покерного стола. В помещении находились посетители и персонал игорного заведения», — заявили сотрудники комитета

Возбуждено уголовное дело согласно пункту «а» второй части статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Причастной к этому группе лиц максимально грозит лишение свободы до четырех лет со штрафом до полумиллиона рублей.