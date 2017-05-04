Россиянина обвинили в мошенничестве и депортировали из Таиланда

Мужчину искали в течение четырех лет за обманы с недвижимостью за рубежом.

Полиция ищет жителя Владивостока Матвея Шувалова с 2013 года. Сообщается, что он подозревается в мошенничестве с недвижимостью в Таиланде. Также отмечалось, что он может постоянно выезжать в другую страну для налаживания своего «бизнеса».

После того, как обвиняемый скрылся после совершения преступлений, его объявил в розыск Интерпол.В марте мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов в Таиланде. Следователи полагают, что Шувалов получил 8,5 миллионов рублей за недвижимость за рубежом обманным способом.

«В сопровождении сотрудников национального центрального Бюро Интерпола МВД России из Таиланда депортирован 45-летний уроженец Владивостока, обвиняемый в совершении преступления по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Фигурант уголовного дела разыскивался за мошеннические действия в особо крупном размере, совершенные во Владивостоке в период с июля 2007 года по август 2008 года», — объяснили ситуацию в УМВД по Приморскому краю.

Сейчас Шувалов находится в следственном изоляторе.