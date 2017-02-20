Президент издал указ, согласно которому все учреждения и организации должны принимать документы Донецкой и Луганской областей.

Владимир Путин легализовал на территории Российской Федерации документы самопровозглашенных республик Донбасса в минувшую субботу. Решение будет в силе до урегулирования конфликта в данных регионах Украины.

Среди признанных бумаг – удостоверения личности, дипломы об образовании, документы о рождении и смерти, о заключении и расторжении брака, а также подтверждении профессиональной квалификации. Кремль объяснил данные меры «защитой прав и свобод человека и гражданина», при их принятии глава государства руководствовался «принципами и нормами международного гуманитарного права». Кроме того, признаны и государственные автомобильные номера ДНР и ЛНР.

Виза при пересечении российской границы гражданам Украины и лицам не имеющим его не нужна. Меры назначены «временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений».

Однако, как утверждает бывший начальник штаба министерства обороны ДНР Эльдар Хасанов, и до принятия вышеупомянутого указа в России «на документы и госномера и так все смотрели сквозь пальцы».

Поступок Москвы оценили в мире неоднозначно. Украинский президент Петр Порошенко отметил, что это еще одно доказательство российского нарушения международного права. Киев осуждает поступок главы российского государства по большей части. По мнению большинства высказавшихся депутатов, данное решение не приведет к миру.

В то же время украинский политолог Владимир Фесенко уверен, что военное обострение после этого события вряд ли возможно, одна отмечает, что это ставит под удар реализацию политической части минских соглашений. Также он добавил, что этот указ Путина еще больше усложнит отношения между странами.

Такого же мнения придерживается и США. Как отметил специалист по вопросу санкций Клиф Бернс, признание паспортов ДНР и ЛНР могут счесть подрывающим суверенитет Украины и служить основанием для санкций против российских должностных лиц и авиакомпаний, принимающих эти документы. Однако Бернс полагает, что новый президент США вряд ли введет новые санкции против России.