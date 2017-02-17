Российские спортсмены отказались возвращать олимпийские награды

Дисквалифицированных легкоатлетов Олимпийских игр в Пекине (2008) и в Лондоне (2012) Международный олимпийский комитет обязал вернуть все награды и призовые деньги. Спортсменов решение комиссии МОК не устроило. Медаль отдал лишь один легкоатлет из 19 виновных.

Под «санкции» комиссии попали все спортсмены, которые были причастны к допинговому скандалу. Кроме того, легкоатлеты, которые не были уличены в применении допинга, но участвовали в командном зачете с такими спортсменами, также обязаны отдать свои награды. Из всех 19 спортсменов медаль вернул только один Антон Кокорин. Он участвовал в Олимпиаде-2008 (мужская эстафета 4×400 метров).

«Сам Антон не нарушал антидопинговых правил, но будучи участником эстафетной команды, в составе которой был Денис Алексеев, чья проба дала положительный результат, в соответствии с правилами обязан, наряду с другими членами эстафетной команды, вернуть олимпийскую атрибутику», — говорится в сообщении Всероссийской федерации легкой атлетики РФ.

Федерация призывает спортсменов последовать примеру Кокорина. В противном случае их исключат из сборной России.