Российские тракторы раздавили тонну американского салата

В Забайкалье задержали груз контрафакта из США. Общий вес запрещенной продукции составил 1 тонну 84 килограмма.
Растительность попадает под санкции президента РФ Владимира Путина (указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»).
В связи с этим, сотрудники Россельхознадзора приняли в отношении контрафакта карательные меры в соответствии с действующим законодательством РФ: тракторы раздавили запрещенный к потреблению в России американский салат на свалке.comments powered by HyperComments