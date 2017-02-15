Российские тракторы раздавили тонну американского салата

В Забайкалье задержали груз контрафакта из США. Общий вес запрещенной продукции составил  1 тонну 84 килограмма.

Растительность попадает под санкции президента РФ Владимира Путина (указ  «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»).

В связи с этим, сотрудники Россельхознадзора приняли в отношении контрафакта карательные меры в соответствии с действующим законодательством РФ: тракторы раздавили запрещенный к потреблению в России американский салат на свалке.

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