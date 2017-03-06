Суд приговорил женщину к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы на год. Кроме того, ей необходимо будет посещать психиатра по месту отбывания наказания.

Осужденная избивала своего сына 2011 года рождения в течение года, начиная с сентября 2013 года. В декабре 2014 года мать учила с ребенком стихотворение, но тот стал баловаться, не реагировал на ее замечания. Женщина разозлилась и начала бить сына деревянным бруском. Следователи насчитали минимум 68 следов от ударов. Из-за травмы грудной клетки у мальчика возник пневмоторакс, и он умер от острой дыхательной недостаточности.

После инцидента женщина до мая 2016 года лечилась от тяжелой депрессии. Экспертная комиссия подтвердила, что преступление она совершила в состоянии эмоционального напряжения, усиленного алкогольным опьянением. Однако признаков физиологического аффекта не обнаружено.

В учреждении сообщили:

«Прокуратура Якутска поддержала гособвинение по делу 43-летней местной жительницы, обвиняемой по статьям «истязание» и «убийство малолетнего». Суд назначил женщине наказание в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима».

Также осужденная обязана амбулаторно наблюдаться и лечиться у психиатра по месту отбывания наказания.