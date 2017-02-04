Россельхознадзор запретит ввозить мясо с птичьим гриппом

В настоящее время ведомство занимается проработкой решения. Примерные срок реализации — 14 дней.

Россельхознадзор запретит поставлять в Россию мясо птицы и инкубационные яиц из стран, в которых зафиксирован птичий грипп, сообщает РИА Новости со ссылкой на Юлию Мелано, пресс-секретаря ведомства.

«У нас пока точной даты нет, но мы рассматриваем введение запрета в течение двух недель. Это в первую очередь страны, где зафиксированы вспышки высокопатогенного гриппа птиц, для того, чтобы обезопасить Россию», рассказала агентству Мелано.

На момент написания этого текста неизвестно, какие именно страны подпадут под это решение. Предположительно, в список войдет Китай. В конце января на территории КНР было зафиксировано два новых случая заражения человека вирусом H7N9 (птичий грипп). По данным агентства Синьхуа, от этого заболевания уже погибло десять человек.