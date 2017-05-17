Чистый операционный доход Россельхозбанка увеличился на 18,4%

Чистый операционный доход Россельхозбанка, рассчитанный на основе российских стандартов бухгалтерского учета, по итогам первых четырех месяцев 2017 года составил 34,0 млрд рублей, увеличившись на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистые процентные доходы банка в январе-апреле 2017 года составили 21,4 млрд рублей против 20,7 млрд рублей годом ранее, чистые комиссионные доходы – 6,2 млрд рублей против 4,5 млрд рублей.

За отчетный период банк направил агропромышленному комплексу кредитов на сумму порядка 370 млрд рублей, что на 65% превышает аналогичный результат 2016 года. Совокупный объем кредитного портфеля банка превысил 1,766 трлн рублей, увеличившись с начала года на 30,2 млрд рублей.