В августе и сентябре мы говорили о сложных вещах в такой «простой» отрасли, как сельское хозяйство

НЫНЕШНЕЙ осенью в области прошел целый ряд мероприятий, так или иначе связанных с развитием агропромышленного комплекса. 22 сентября в поселке Краснообск на опытном поле Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН сельхозтоваропроизводители отмечали межрегиональный праздник — День поля кормовых культур Сибири.

В конце сентября нас с рабочим визитом посетила официальная делегация Республики Беларусь. В ходе поездок и деловых встреч сельскому хозяйству уделялось много внимания. Достаточно сказать, что по итогам визита белорусской делегации в числе других документов было подписано соглашение о намерениях между НКО «Ассоциация производителей сельскохозяйственной техники «Новосибирскагромаш» и белорусским холдингом «Гомсельмаш».

Во время Дней Республики Беларусь в Новосибирске состоялся и организованный мэрией XIII инновационно-инвестиционный форум. Его тема — «Сельхозмашиностроение и переработка агропродукции», и, по словам мэра Анатолия Локтя, это было сделано именно потому, что время проведения форума совпало с приездом белорусов. Сельхозмашиностроительная отрасль в республике развита очень сильно, и свою технику они презентовали и на Дне поля, и на выставке, организованной в рамках форума.

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А вообще, важные для аграрной отрасли региона события начались еще раньше. Так, в конце августа областной министр сельского хозяйства Василий Пронькин сообщил журналистам, что в этом году будет закончена работа по инвентаризации областных земель сельхозназначения. Эта работа шла три года назад, и сейчас более половины муниципальных районов ее уже завершили. По предварительным итогам, инвентаризация показала, что примерно 18 процентов сельхозземель области не имеют хозяина и не вовлечены в сельскохозяйственный оборот. Поэтому главной целью инвентаризации ставился контроль за землей. За тем, чтобы каждый гектар получил своего собственника или арендатора.

Инвентаризация — это одно. Кроме этого, сегодня в отдельных районах области уже идет мониторинг участков земли со спутников, и есть возможность увидеть, где что растет, и по увиденному прогнозировать урожай. По мониторингу из космоса также хорошо видно, где земли пустуют. Главное, что со спутника это сделать проще, чем объезжать на машине более 8 млн га по земле.

Космический мониторинг — безусловно, высокие технологии, и высокие, потому что их программно можно увязать с посевными и уборочными аппаратами. С компьютеров, которые установлены на уборочной технике, можно снимать, накапливать и анализировать данные и затем по этим данным планировать работу на следующий сезон. Какие нужны семена, какие объемы гербицидов и средств защиты растений.

Параллельно с работой по инвентаризации земель в регионе завершается первый этап создания геоинформационной системы. В конце августа прошло еще и заседание общественного совета при Министерстве сельского хозяйства области по теме «О мероприятиях по внедрению «Систем земледелия и агротехнологий в Новосибирской области» с использованием данных региональной геоинформационной системы «Учет и мониторинг сельскохозяйственных земель Новосибирской области».

С ОСНОВНЫМ докладом выступал академик Анатолий Власенко. Пока, считает академик, отечественному сельскому хозяйству хвастаться особо нечем, пока это низкоэффективное производство. Да, в отдельных областях страны, отдельных хозяйствах урожайность может достигать 50-60 ц/га, но в среднем по стране это все те же советские 22-24 ц/га. Особые надежды возлагались на проект развития АПК, который потом преобразовался в госпрограмму 2008—2012. Агропромпред- приятиям, в основном крупным агрокорпорациям, из бюджета было выделено 300 млрд рублей. «Результат плачевный. За два года реализации нацпроекта импорт продовольствия вырос с 17 до 27 млрд. В связи с преимущественно экстенсивным ведением сельского хозяйства средняя урожайность в стране составила чуть больше двух тонн — это почти на тонну меньше, чем среднемировая, включая ливийских бедуинов».

Если говорить конкретно про Новосибирскую область, то за последние 20 лет количество голов крупного рогатого скота в регионе сократилось в 7,4 раза, производство молока — в 2,3 раза, поголовье овец — в 55 раз, свиней — в 2,3 раза. Площадь посева зерновых культур снизилась примерно на 500 тыс. га, и только сейчас она начинает повышаться. С урожайностью тоже проблемы. Среднегодовая снизилась на полцентнера, по пшенице — на 1 ц, по гречихе — вдвое. Валовые сборы зерна уменьшились где-то на 800 тыс. тонн.

С одной стороны, страна производит достаточно большие объемы зерна, более 100 млн тонн, и даже зерно экспортирует. С другой, по мнению Анатолия Власенко, не стоит и этим хвастаться, так как качество зерна оставляет желать лучшего. Третий класс — только 24 процента, 76 процентов — это 4-й и 5-й классы. «По сути, это не конечный продукт, а фураж».

Бюджетные вливания в социальное развитие села опять же не очень помогают. За десять лет (с 2003 по 2013) на Программу социального развития села была направлено 67 млрд рублей из федерального бюджета, 130 млрд — из регионов и 137 млрд — из внебюджетных источников. Какой же результат? Из 153 тыс. населенных пунктов, 20 тыс. существует только на бумаге. В 36 тысяч сел, поселков, деревень численность не больше 10 человек. То есть процентов 40 сельских населенных пунктов в стране или уже исчезли или вот-вот исчезнут в ближайшие годы.

В Новосибирской области 43 сельских населенных пункта имеют только несколько дворов. Как утверждает академик, по статистике выжить могут только те села, где живет больше 1000 человек. Таких в СФО меньше полутора тысяч. Оставшимся свыше 11 тысяч сел грозит вымирание.

Когда сельское население сокращается, выход, уверен Анатолий Власенко, один — внедрять передовые системы земледелия. Пока же все происходит некомплексно и бессистемно. Удобрение внесли, а средства зашиты растений не использовали или наоборот. В результате такой некомплексности и бессистемности затраты высокие, эффективность низкая.

Система земледелия должна иметь точный адрес, быть зональной, адаптивно-ландшафтной. В Новосибирской области, как определили ученые, 55 типов земель. Они их сгруппировали в 23 группы. Разные типы земель — разные севообороты, разные системы обработки почвы, разные удобрения и т. д. Если «делать все по науке», то, уверен академик, валовые сборы зерна можно будет поднять до 7 млн тонн в год.

В своем выступлении на заседании общественного совета Василий Пронькин как раз и отметил, что программа инвентаризации, геоинформационная система и адаптивно-ландшафтная — это один взаимо- увязанный комплекс мер. Программы инвентаризации — это как бы «шампур», на который можно нанизать земли сельхозназначения, лесного фонда, охраняемых природных территорий, отметить свалки, скотомогильники и прочее. По Василию Пронькину, адаптивно-ландшафтная система земледелия является основанием для зонирования земель, районирования пород животных, сортов растений, разработки концепции машинно-технологической модернизации АПК области. Министр уже неоднократно на разного рода мероприятиях говорил, что техническая оснащенность новосибирских сельхозпредприятий все еще низкая. Если 10-12 лет назад это было более 200 л. с. на га, то сейчас 176. Именно это и не дает возможности расширять производство и вовлекать в севооборот заброшенные поля. Для начала надо поднакопить «лошадиных сил».

Если вернуться к «Дням поля», то они у нас проводятся с 2008 года, и в этом году основной акцент праздника был сделан на выращивании кормовых культур, в частности кукурузы. Как объяснил Пронькин, до сих пор сибирские регионы пытались копировать друг друга, показывая всю технику, которая есть. Однако в конце концов стало понятно, что «в плане технической оснащенности лучше, чем Алтайский край, никто это сделать не может. Там действительно все делается качественно, и все дилеры на алтайские «Дни поля» привозят самое большое количество техники. Таким образом, у соседних субъектов есть возможности эту технику посмотреть в полном объеме. Поэтому регионы договорились, чтобы Новосибирская область благодаря близости к научному центру показывала прежде всего технологии возделывания зерновых, кормовых, технических, масличных культур».

Погода на «Дне поля» была по-настоящему осенней, тем не менее участникам были продемонстрированы все основные площадки. На демонстрационном поле они могли посмотреть посевы 72 гибридов кукурузы, подсолнечника, сорго и показательную уборку кукурузы при повышенной влажности комбайнами «Полесье» и Krone.

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Инновации, реиндустриализация, технопарки — у нас в последнее время это основные темы, в том числе на таких форумах, как «Технопром». При этом в этих разговорах очень мало места уделяется такой отрасли промышленности, как агропром. То есть не только на обывательском уровне, но и даже в среде экспертов сельское хозяйство и инновации остаются понятиями далекими. Однако это совершенно не так. Сегодня аграрная промышленность в мире — очень индустриальная и инновационная отрасль. Сегодня мы фактически пришли к тому, что благодаря GPS и «ГЛОНАСС» механизаторский труд можно использовать только на разворотах. Если ехать по прямой, цифровые технологии позволяют проводить и посевные работы, и уборку урожая. Новые технологии также дают знание о фактическом состоянии почв по плодородию и позволяют точечно вносить одобрения. Не на все поле, а буквально в каждый кв. м. Позволяют знать показатели засоренности полей, состояние заболевания растений и опять же точечно вносить средства защиты и фунгициды. Возможно, к полнофункциональному точному земледелию мы придем лет через 10 или 20. Но благодаря инвентаризации земель, внедрению системы космического мониторинга, системы адаптивно-ландшафтного земледелия, внедрению цифровых технологий основа для этого создается сейчас.

Василий ПОЛЕВАНОВ, «Новая Сибирь»