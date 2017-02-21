Качество жизни в Новосибирске упало

При составлении рейтинга специалисты учитывали 72 показателя, в том числе уровень дохода и здоровье населения, ситуацию на рынке труда, жилищные условия, демографические показатели, экологические и климатические условия.

Новосибирская область опустилась в писке на 6 пунктов и заняла в этот раз 28 место из 85. Однако регион сохранил лучший показатель по Сибири. Как и в прошлом году, в лидеры вышли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Качество жизни в Республике Тыва оставляет желать лучшего — именно она заняла последнее место.

Авторы отметили:

«Результаты рейтинга свидетельствуют о том, что в 2016 году, несмотря появление первых признаков стабилизации в экономике, небольшой рост реальной заработной платы, уменьшение официальной инфляции и снижение числа зарегистрированных безработных, заметных изменений в качестве жизни в России в целом не произошло».

До этого Новосибирску удалось попасть в десятку самых популярных российских городов у пользователей Instagram и в международный список самых дорогих городов мира.