Мэрия не будет выплачивать «Сибмосту» 2,5 млрд рублей

Томский суд отказал «Сибмосту» в иске о взыскании с новосибирского муниципалитета 2, 5 млрд рублей. Строительная компания пыталась забрать бюджетные деньги в качестве компенсации убытков во время строительства Бугринского моста через Обь.

Причина разбирательств – задержка строительства Бугринского моста. Мэрия не успела вовремя освободить территорию для будущей конструкции — расселить частный сектор. Строительной компании пришлось ждать. За это время материалы, которые требовались для возведения моста, подорожали на 2,5 млрд рублей.

В ноябре прошлого года Новосибирский арбитражный суд отказал «Сибмосту» в взыскании денег с мэрии. После этого компания подала жалобу в томский суд.