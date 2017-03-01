Министерство сельского хозяйства Российской Федерации оштрафовало правительство Новосибирской области на 109 млн рублей за нарушение условий соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета на развитие сельского хозяйства, сообщает издание «Сиб.фм».

Правительство не успело вовремя предоставить показатели целевых индикаторов госпрограммы за 2015 год: «чиновники Минсельхоза НСО не предоставили документ с необходимыми показателями реализации федеральной программы в срок», — ссылается Сиб.фм на своего информатора в правительстве.

Соглашение с Минсельхозом власти региона подписали в конце декабря 2012 года. Тогда Новосибирская область обязалась обеспечивать достижение целевых показателей производства зерна, мяса, молока и других продуктов до конца 2020 года.

Как выяснилось, 2015 год стал провальным для Новосибирского региона в области растениеводства и животноводства из-за кризиса.

«Соглашение Минсельхоза РФ и правительства НСО предусматривало привлечение инвестиций в отрасль. По итогам 2015 года мы не смогли привлечь инвесторов из-за ситуации в банковском секторе, когда кредитные ресурсы стоили до 19 % годовых, несмотря на федеральные субсидии в размере 8 %. Под 11 с лишним процентов годовых инвесторы не брали кредиты и около 600 млн рублей средств на инвестиции в сельское хозяйство были не освоены. Из-за ситуации с неподъёмными инвестиционными кредитами 2015 года наши птицеводы произвели меньше мяса на 11 тысяч тонн, чем планировалось в 2012 году», — цитирует Сиб.фм министра сельского хозяйства Новосибирской области Василия Пронькина.

Пронькин также отметил, что в 2015 году федеральный бюджет просубсидировал регион более чем на 2 млрд рубелей. Область же оштрафовали на 109 млн 704 тысяч 810 рублей.

«Ясно, что деньги очень большие, но в 2012 году правительство НСО подписало эти обязательства. Нельзя брать деньги и жить так, как мы хотим — пришло время отвечать за взятые обязательства», — отмечает Пронькин.

Если правительство не погасит штрафную задолженность, то Минсельхоз РФ не станет заключать с регионом соглашение на 2017 год.