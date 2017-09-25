ЗАО «Торговый центр Хилокский» — оптовый торгово-распределительный торговый центр, оказывающий услуги участникам внешнеэкономической деятельности по организации поставок и реализации плодоовощной продукции на территории ЗАО «Торговый центр Хилокский» из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Обеспечение населения продуктами питания, в том числе и плодоовощной продукцией — это одна из составляющих безопасности любого государства. В рамках решения этой задачи в 1995 году В. А. Толоконский, будучи мэром Новосибирска, подписал постановление № 396 от 17.04.1995 г. «Об обеспечении г. Новосибирска плодоовощной продукцией». Одним из пунктов этого постановления предприятию была поставлена задача:

восстановить внешнеэкономические связи с ближним зарубежьем по обеспечению поставок плодоовощной продукции на территорию Новосибирской области;

совместно с федеральными службами Россельхознадзора и Роспотребнадзора обеспечить контроль за безопасностью и качеством плодоовощной продукции;

совместно с УФМС Российской Федерации обеспечить законность пребывания иностранных граждан (участников внешнеэкономической деятельности) на территории РФ;

совместно с ГУВД г. Новосибирска организовать работу по обеспечению общественной безопасности на территории предприятия ТЦ «Хилокский»;

Подготовить площадку и создать инфраструктуру для нормального функционирования предприятия.

Руководством ТЦ «Хилокский» поставленные задачи выполнены в полном объеме.

На сегодняшний день ЗАО «Торговый центр Хилокский» является одним из крупнейших перераспределительных логистических плодоовощных центров на территории Сибирского региона, обеспечивающих снабжение продукцией как Новосибирскую область, так и регионы Восточной и Западной Сибири.

На территории предприятия создана и функционирует вся необходимая инфраструктура для обеспечения торгового процесса: оказываются банковские, паспортно-визовые услуги.

Объем поставок плодоовощной продукции составляет 250 000 тонн в год. Основные поставщики плодоовощной продукции — физические и юридические лица из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Китая, Молдовы, Азербайджана.

Территория торгового центра и имущество участников внешнеэкономической деятельности, поставляющих продукцию на территорию предприятия (автотранспорт и груз), круглосуточно охраняется двумя охранными предприятиями.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области (Россельхознадзор) ведет надзор за фитосанитарным состоянием продукции, как Таможенного союза, так и российского происхождения. Работа проводится с осмотром каждой партии и фитосанитарной экспертизой образцов в лаборатории ФГБУ «Новосибирская МВЛ» с выдачей заключения о «Карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции». В случаях выявления зараженности продукции карантинным объектом принимается решение о запрете к реализации и возврате груза по месту отправки или уничтожении.

На всю продукцию, закупленную на территории ЗАО «ТЦ Хилокский», покупателям выдаются закупочный акт и декларация о соответствии на товар, что гарантирует качество и безопасность продукции.

С первого дня работы для поставщиков плодоовощной продукции руководством ЗАО «ТЦ Хилокский» были разработаны и утверждены правила пребывания иностранных граждан на территории предприятия в рамках законов РФ. Это позволило совместно с УФМС наладить четкий контроль по регистрации иностранных граждан, прибывающих на территорию ЗАО «ТЦ Хилокский» для ведения коммерческой деятельности.

На территории торгового центра ведут предпринимательскую деятельность только поставщики плодоовощной продукции, являющиеся участниками внешнеэкономической деятельности, которые не имеют ничего общего с гастарбайтерами, прибывающими на территорию РФ в поисках работы.

В период становления ЗАО «ТЦ Хилокский» были разработаны и утверждены соответствующими инстанциями Экологический паспорт предприятия и Паспорт безопасности объекта в соответствии с федеральными законами РФ.

Деятельность предприятия ЗАО «ТЦ Хилокский» обеспечивает:

свыше 3500 (трех тысяч пятисот) рабочих мест для граждан РФ в г. Новосибирске, Новосибирской области и по всему Сибирскому региону;

контроль за фитосанитарным состоянием и качеством продукции, поступающей из стран ближнего зарубежья;

учет иностранных граждан, временно прибывающих на территорию РФ;

сдерживание роста цен на плодоовощную продукцию;

обеспечение жителей Сибирского региона плодоовощной продукцией в полном объеме.

Формирование эффективных хозяйственных связей между товаропроизводителем и потребителем, создание цивилизованных условий для сбыта продукции отечественных и зарубежных производителей и совершенствование системы товародвижения в целом являются главными факторами устойчивого развития отечественного продовольственного рынка и обеспечения продовольственной безопасности страны. За участие в решении этих задач ЗАО «ТЦ Хилокский» отмечен многочисленными наградами руководством Новосибирской области, Государственной Думы и Совета Федерации. Вот некоторые из них:

диплом, почетная премия «Национальное достояние России»;

обладатель премии «Лидер экономического развития», награжден дипломом «Лучший налогоплательщик России»;

является лауреатом международной премии «Лидер экономического развития» международного фонда «Евр-Азия» в номинации «Лидер экономического роста»;

обладатель премии «Лучший работодатель России» с присуждением звания «Социально значимое предприятие Российской Федерации 2017 года».

Это далеко не полный перечень дипломов и почетных званий ТЦ «Хилокский». Согласитесь, восточный базар так не отмечают. Есть еще одна очень важная вещь, которая ставит торговый центр в первые ряды социально ответственного бизнеса Новосибирской области — Благотворительность (именно так, с большой буквы).

Благотворительный фонд «Наш день» был создан в 2006 году по инициативе учредителей ЗАО «Торговый центр Хилокский» (генеральный директор Анатолий Зяблов), ЗАО «Сибирь-Н» (директор Алексей Александров), ООО «Охранное предприятие «Арчи» (директор Виктор Олексюк) для оказания адресной помощи детям.

Четвертый год под опекой фонда находится ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов». Благотворительная помощь в сумме около 200 тысяч рублей позволила учреждению провести полностью замену реабилитационного оборудования в тренажерном зале и физиокабинете, приобрести диагностическое оборудование для кабинета врача-невролога. Все это позволяет сегодня 500 детям с ограниченными возможностями здоровья получать более качественные комплексные реабилитационные услуги. Оказывалась помощь и МБУ г. Новосибирска центру реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся».

— В течение 10 лет мы оказываем материальную поддержку талантливым детям, — рассказывает президент благотворительного фонда «Наш день» Екатерина Мартюшова, — в том числе инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Стало традицией ежегодное проведение вручения свидетельств о назначении стипендий правительства Новосибирской области и благотворительного фонда «Наш день» детям-инвалидам, одаренным в области культуры и искусства. В 2016 году стипендиатами фонда стали 30 детей, а с 2006 года — 294 ребенка с ограниченными возможностями здоровья получили стипендию фонда «Наш день».

Впрочем, о добрых делах фонда и его учредителей можно говорить еще много. Вот только сами благотворители такие разговоры не любят, замечая, что делают это не для показухи. На этом добрые дела ЗАО «Торговый центр Хилокский» не заканчиваются. Предприятие более 23 лет снабжает новосибирцев свежими овощами и фруктами и, таким образом, вносит свой вклад в развитие экономики города и региона.