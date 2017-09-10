В общем объеме производства АО «Катод» уже половину составляет выпуск гражданской продукции

В НОВОСИБИРСКЕ достаточно сильный кластер предприятий оборонно-промышленного комплекса. В 90-х — начале нулевых у них были не самые лучшие времена. С началом перевооружения в армии дело вроде бы наладилось, но это ненадолго. Закончится перевооружение, закончатся гособоронзаказы. Как выживать дальше? Выход один — выпуск продукции гражданского назначения. В советские времена это называлось конверсией, сейчас это просто рынок. Благодаря высокому научно-техническому потенциалу предприятий ОПК у них хорошие стартовые позиции.

Что касается перехода на гражданские рельсы, то президентом для оборонных предприятий поставлены конкретные ориентиры. В 2016 году не менее 16 процентов их оборота должна была составлять гражданская продукция. К 2025-му — ужу 30 процентов, к 2030-му — 50. Мэрия в лице департамента промышленности взяла на себя благородную задачу показать, как эти ориентиры выполняются. Для начала она собрала журналистов на заводе «Катод». По словам главы департамента Александра Люлько, сибирские предприятия не просто вписываются в ориентиры, они идут с опережением. По его словам, доля гражданской продукции по нашим предприятиям ОПК составила уже 23 процента.

Люлько привел примеры новосибирских предприятий, активно работающих по гражданскому направлению. Это «НЭВЗ-Керамикс», который сегодня выпускает несколько десятков инновационных изделий. Прежде всего это керамические изделия медицинского назначения (эндопротезы, имплантаты, имплантируемые системы, их элементы). Все изделия имеют биоактивное покрытие из наноструктурированного гидроксиапатита и могут успешно применяться при хирургическом лечении заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата

Это Новосибирский приборостроительный завод, который входит в состав холдинга «Швабе». Он участвует в проекте «Умный город», в частности, в проекте оптимизации системы управления городским освещением и т. п.

«Модульные системы Торнадо» совместно с «Сиблитмашем» на последнем «Технопроме» представляли промышленного робота.

Завод имени Чкалова участвует в выпуске самолета «Суперджет100». СибНИА имени Чаплыгина в этом году на «МАКСе» показал инновационный ближнемагистральный самолет.

Корпорация «Электросигнал» занимается горношахтовым оборудованием и оборудованием для пищевой промышленности, домостроением из натурального дерева.

Завод радиодеталей «Оксид» освоил производство суперконденсаторов. А это авиация, космос, радиотехника, транспорт.

На территории оборонного завода «15 ЦАРЗ» работает инновационное предприятие «Агропромспец- деталь». И так далее.

Если по новосибирским оборонным предприятиям доля гражданской продукции — 23 процента, то, как сообщил журналистам исполнительный директор завода «Катод» Сергей Кесаев, на его предприятии гражданская продукция уже третий год — 50 процентов. В 2017-м руководство «Катода» планировало увеличить эту цифру до 60 процентов, но по ряду причин это не удалось.

ОСНОВНЫМ приоритетом предприятия остается выполнение гособоронзаказа, и в этом плане все графики и заказы выполняются в срок и без каких-либо срывов. Если говорить о перспективах, то в текущем году на «Катоде» разработано целое семейство электронно-оптических преобразователей ультрафиолетового спектра. Сюда входят системы защиты самолетов и вертолетов от переносных зенитно-ракетных комплексов. Но, по словам Сергея Кесаева, «в течение двух-трех лет будет идти наращивание производства этой востребованной наукоемкой продукции, и за счет этого мы получим увеличение доли гражданской продукции».

«В гражданском применении новые системы ночного видения можно использовать для создания беспилотных летательных аппаратов с целью автоматического контроля высоковольтных линий электропередачи. Сейчас их контролируют путем пеших прогулок или полета на вертолете, что очень дорого», — считает Сергей Кесаев. Беспилотники с приборами ночного видения могут также применяться в системах охраны территорий в ночное время, для поиска очагов пожаров и т. д.

В планах предприятия и производство приборов для медицины. «Катоду» поступило предложение о разработке элементов для позитронно-эмиссионного томографа, который применяют для ранней диагностики рака, и сейчас это предложение рассматривается руководством завода. Пока в России такие установки никто не производит.

Приоритетной же задачей для предприятия остается разработка приборов ночного видения четвертого поколения. На эти цели «Катод» ежегодно направляет по 15-20 млн рублей, и исполнительный директор уверен, что достичь результата можно за полтора-два года.

Журналистам показали сверхчистые производственные помещения, в которых производятся электронно-оптические преобразователи. На линзы наносят люминесцентный слой, с помощью которого изображение и проецируется на глаз. Так как малейшая пылинка приводит к браку, воздух в цехе обновляется 80 раз в час, выдавливая частицы пыли в вентиляционную шахту. В этих залах изготавливают экраны приборов. После сборки преобразователей они проходят несколько стадий испытаний. Специалисты смотрят герметичность прибора, параметры, которые определяют четкость, степень чистоты поля зрения. На заводе уже есть автоматизированные установки, в которые не нужно смотреть в микроскоп, и в дальнейшем на предприятии собираются полностью перейти на автоматическую проверку приборов.

В настоящий момент продукция АО «Катод» занимает 12 процентов мирового рынка. Задача — выйти на 20 процентов. С точки зрения технических возможностей завода, конкурентоспособности его продукции это вполне реально. «Но дело в том, что это продукция двойного назначения и она подлежит лицензированию. В этом году мы столкнулись с трудностями в получении экспортных лицензий — только каждая пятая была одобрена. В этих условиях участвовать в зарубежных тендерах практически невозможно. Не получая лицензию, мы можем сорвать поставки, а это может стать серьезным ударом по репутации, поэтому от большинства таких тендеров пришлось отказаться», — объясняет Сергей Кесаев.

Напомним, что история предприятия началась с создания в 1959 году опытно-конструкторского бюро при новосибирском заводе «Экран». В 1991-м бюро стала называться ОКБ «Катод», в 1994 после приватизации — акционерным обществом «Катод».

На сегодняшний день АО «Катод» является российским лидером в производстве электронно-оптических преобразователей и приборов ночного видения. Это единственное предприятие в России, которое располагает уникальной технологией серийного производства электронно-оптических преобразователей третьего поколения. В мире таких предприятий всего три, еще два работают в США.

Продукцией «Катода» оснащены бортовой комплекс обороны «Президент-С», вертолеты К-52, Ми-8, Ми-24, самолеты Су-25, Ил-76, танк Т-14 «Армата».

Дмитрий ЗЕЛЕНИН, «Новая Сибирь»