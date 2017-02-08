Сроки бесплатной приватизации неоднократно переносились. Сначала до 1 марта в 2010 году, потом до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года.

С инициативой продлить бесплатную приватизацию для всех российских граждан выступили депутаты-единороссы Александр Сидякин и Павел Качкаев. Изначально они подготовили поправки до 2019 года. Однако позднее выяснилось, что чиновники обсуждают сделать это право бессрочным.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе Андрей Исаев объяснил, откуда возникла такая идея:

«Была просьба наших избирателей, фракция пришла к выводу о необходимости принять решение о бессрочном продлении приватизации. Этот вопрос вчера обсуждался с председателем правительства, он поддержал, соответствующая поправка будет внесена нашими депутатами сегодня, и завтра мы рассчитываем рассмотреть данный законопроект во втором чтении».

Он также уточнил, что в рамках прошедшей региональной недели его коллеги выяснили, что «называются все новые категории: это жители общежитий промышленных предприятий, которые сейчас утратили собственность в этих общежитиях, жители военных городков».