В Новосибирске началась реализация долгосрочной федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

В нынешнем году Новосибирск вошел в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги» («БКД»). Программа долгосрочная, рассчитана на девять лет и позволит ликвидировать более сорока очагов концентрации ДТП на наиболее напряженных магистралях. Это улицы Немировича-Данченко — от площади Лыщинского до улицы Сибиряков-Гвардейцев, Восход — от Кирова до Зыряновской, Петухова — от площади Кирова до Советского шоссе, Станционная — от площади Энергетиков до Дукача, включая кольцевую развязку, 2-я Станционная, Шлюзовая — от Балтийской до кольца на остановке общественного транспорта, Авиастроителей — от Учительской до Писемского, Никитина — от Кирова до Есенина, Красный проспект — от Писарева до ул. Аэропорт. Мочищенское шоссе — от Красного проспекта до Жуковского. Перекрестки Октябрьской магистрали и Серебренниковской, Красного проспекта и Гоголя.

На реализацию всех мероприятий программы с 2017 по 2025 гг.предполагается направить 9198,8 млрд рублей, в том числе в этом году 480 млн рублей из федерального бюджета, 320 млн из областного и 236 млн из бюджета города. По результатам конкурса выбрано четыре подрядчика — ООО «Сибавтобан», ООО «СоюзДорСтрой», ООО «Дорсиб плюс» и ОАО «Новосибирскавтодор». По условиям программы «БКС» число мест концентрации ДТП на дорогах Новосибирска к 2018 году должно снизиться наполовину.

То, как начались ремонтные работы, на личном контроле у новосибирского мэра. На прошлой неделе Анатолий Локоть провел выездное совещание на левом берегу, на этой неделе — на правом.

Одно из наиболее проблемных мест в правобережье — пересечение улиц Никитина и Есенина. Дальше Никитина переходит в Гусинобродское шоссе — один из основных въездов в Новосибирск. Как рассказал журналистам мэр, объект очень большой. На Никитина намечено отремонтировать более 57 тысяч квадратных метров. На участке от ул. Чехова до улицы Есенина будет обновлено дорожное покрытие. На некоторых участках дорога будет расширена до трех полос в каждую сторону. Будут обустроены тротуары, автобусные остановки, парковочные карманы, установлено ограждение. На дороге появятся новая, более стойкая даже в зимний период термопластиковая разметка и новые дорожные знаки. Планируется также организовать здесь фото- и видеофиксацию, заменить семь светофоров на более современные со светодиодными сигнальными лампами.

Всего в текущем году помимо 3,5 км улицы Никитина запланирован ремонт еще 16,5 км дорог с ликвидацией 14 мест концентрации ДТП.

Стоит отметить, для того чтобы попасть в федеральный проект, надо было провести большую организационную подготовительную работу, и Новосибирск одним из первых защитил свои планы в Москве. Высокая степень готовности дала возможность городу стартовать раньше намеченного срока. Планировалось после праздников, 15 мая, но погода позволила, поэтому начали на две недели раньше. Торопятся и подрядчики. Так что у мэра есть основания быть уверенным — все работы будут закончены к 1 октября.

Как подчеркивает Анатолий Локоть, главная особенность федеральной программы «БКД» заключается именно в комплексном подходе («ремонте по всему фронту»). Раньше из-за дефицита средств в городском и областном бюджетах муниципалитет концентрировался в основном лишь на проезжей части (самом важном). До тротуаров, светофоров и прочего обустройства руки просто не доходили. Программа же «Безопасные и качественные дороги» позволяет охватывать ремонтом и саму дорогу, и тротуары вместе с заменой бордюров, ограждений и светофоров. И это, на взгляд мэра, правильно. Если главная задача программы — обеспечение безопасности, то это должно касаться всех участников дорожного движения, и водителей, и пешеходов.

Еще одна особенность «БКД» — более высокие требования к качеству ремонта. На все объекты дорожной инфраструктуры будет действовать пятилетняя гарантия. «Если будут нарекания, подрядчику придется переделывать за свой счет. Проверять будут тщательно, нарушения скрыть не удастся», — предупредил мэр.

Контроль качества предполагается прежде всего со стороны федерального управления автомобильных дорог. Летний сезон только начался, но, по словам директора МКУ «Управление дорожного строительства» Юрия Алексеевского, необходимый комплекс документов для специалистов федерального управления подготовлен, и уже в ближайшие дни они приедут в Новосибирск на проверку. Кроме того, мэрия организует торги на привлечение независимых экспертных организаций, имеющих соответствующую аккредитацию и собственную лабораторию.

Первыми в очереди на капремонт попали наиболее напряженные участки. Пересечение улиц Ватутина и Немировича-Данченко на левом берегу и, как говорилось выше, перекресток Никитина и Есенина на правом. Движение на этих участках очень интенсивное, останавливать его нельзя, и основные работы будут вестись в темное время суток. Поэтому Анатолий Локоть обратился к новосибирцам с просьбой: «Дорожные работы во вторую смену будут доставлять определенные неудобства жителям окрестных домов. Но это ненадолго, и я прошу новосибирцев отнестись с пониманием и немного потерпеть. Программа «БКД» для нас всех очень важна. За счет нее мы планируем сделать существенный прорыв и в безопасности, и в качестве наших дорог и улиц».

По словам главы города, важность работ по программе заключается как раз в том, что «если в этом году мы выполним свои обязательства качественно и в срок, и действительно результатом этой работы станет снижение аварийности на выбранных участках. то в ближайшие годы мы можем рассчитывать получать по миллиарду в год на ремонт дорог за счет федеральной программы. Так за девять лет мы сможем существенно улучшить качество дорог в городе Новосибирске».

Виктор Черников, «Новая Сибирь»