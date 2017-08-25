На этой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с представителями торговых сетевых компаний и местными товаропроизводителями

НАПОМНИМ, что департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии совместно с общественной организацией «Опора России» и торговыми сетевыми компаниями был запущен проект «Сделано в Новосибирске» по продвижению продукции новосибирских предпринимателей. Организованной департаментом комиссией было отобрано 34 лучших предпринимателя, которые получили возможность «зайти на полку» в торговые городские сети.

Выездное заседание комиссии прошло на территории «Сибирского гиганта». И товаропроизводители, и продавцы рассказали Анатолию Локтю о сложностях своих взаимоотношений. Производители поделились опытом, историями своего успеха и неудач во взаимодействии с торговыми сетями, задали вопросы представителям крупных торговых сетей. Они спрашивали продавцов о механизмах вхождения в торговые сети, ценообразовании и ошибках, которые чаще всего допускают производители, и т. д. В общем, ключевых проблем, которые мешают эффективному взаимодействию производителей и торговых сетей, всего две. С одной стороны, предприниматели говорили о том, что им непонятно, что сетям нужно, что нет обратной связи с сетями. Торговые же сети говорили, что им нужны конкретные, определенные виды товаров.

По словам Анатолия Локтя, речь здесь идет не столько об экономических последствиях и преференциях. «Важен сам факт, что в Новосибирске развивается местное производство, и мы придаем этому большое значение». Он уверен, что пришло время приступить к разработке и внедрению новых критериев присвоения местным товаропроизводителям логотипа «Сделано в Новосибирске». Этот логотип может стать своеобразным знаком качества новосибирской продукции. Критерием, который позволит оценивать компании и их продукцию и выделять лучшее.

В рамках проекта «Сделано в Новосибирске» управлением предпринимательства и инвестиционной политики мэрии была создана интернет-площадка, где торговые сети размещают свои предложения. И это было сделано как раз для того, чтобы информация о продукции, необходимой торговым сетям, была доступна и востребована товаропроизводителями. Начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Максим Останин считает, что наряду с проблемами взаимоотношений производителей и продавцов есть и реальные примеры успеха: «Десятки компаний с помощью нашей площадки уже вошли в торговые сети». Поэтому опыт обсуждения общих проблем с целью поиска путей их решения будет продолжен. Надо постоянно изучать, оценивать, какие группы товаров представлены на торговых полках и на что сегодня делают акцент торговые сети.

В сентябре будет открыт новый образовательный проект — «Школа ритейла». Для начала это будет сделано в экспериментальном формате, и все тут будет зависеть от результатов. Речь идет о серии образовательных семинаров, предназначенных как раз для товаропроизводителей. Предварительно уже четыре сетевые компании подтвердили свое участие в нем и готовы представить своих практикоориентированных экспертов. Главная цель проекта: рассказать товаропроизводителям, дать советы, как все-таки добиться главной цели — «зайти на полки» новосибирских супермаркетов.

Максим Останин рассказал, кстати, и о том, что его управлением было проведено исследование среди предпринимателей. В нем приняло участие более тысячи компаний. Это исследование показало, что сегодня интерес к ритейлу у производителей есть. Экономическая ситуация в стране достаточно сложная, поэтому малый бизнес начинает смотреть, какие источники продаж эффективны, какие барьеры существуют и как их преодолеть. То есть предприниматели начинают искать новые форматы сбыта продукции конкретно для себя. «Эту потребность в обучении предпринимателей мы чувствуем, — отметил Максим Останин. — Потребность в выстраивании диалога с торговыми сетями. Торговые сети в последние сложные с точки зрения экономической ситуации годы тоже говорят о том, что надо выстраивать отношения именно с местными производителями». Меньше рисков, понятней цена.

Василий ПОЛЕВАНОВ, «Новая Сибирь»