Депутаты предложили застройщикам вернуть денежные долги социальными квартирами

У бюджета сейчас нет денег, чтобы обеспечивать людей социальным жильем, в то же время в городе постоянно застройщики арендуют большие территории.

Члены комиссии по социальной политике и образованию горсовета предложили застройщикам, которые задолжали муниципалитету большую сумму денег за аренду земли, новую систему погашение долгов. Они могут построить социальные квартиры, которые в будущем городские власти смогут отдать малоимущим людям.

Как отметил секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов, у бюджета сейчас нет денег, чтобы обеспечивать людей социальным жильем, в то же время в городе постоянно застройщики арендуют большие территории. Потом они становятся должниками у муниципалитета. Система погашения задолженности путём строительства социальных квартир изменит отношения властей и девелоперов только в лучшую сторону.

Стоит отметить, что основную часть дохода муниципального бюджета составляют как раз платежи за аренду земли. Согласно данным за октябрь прошлого года, долги арендаторов, в числе которых крупнейшие застройщики Новосибирска, составляют без малого 3 млрд рублей.