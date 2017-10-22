Сначала чистка, потом помойка?

Исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников заявил о необходимости расторгнуть мусорную концессию

НОВЫЕ времена — новые песни. А новый глава региона — это всегда новое время, и сейчас от Андрея Травникова ждут обновленного репертуара. Политической тусовке, конечно, более всего интересно, кого отправят в отставку — без этого вроде как не обойтись. Сайт taiga.info даже составил список из 10 членов регионального правитель- ства, которые имеют все шансы на вылет (при том, что в этом правительстве — 24 человека, не считая самого врио). По мнению некоторых экспертов, только отставки и новые назначения могут что-то сказать о векторе новой региональной политики. Но пока головы не полетели, поэтому приходится делать первые выводы, исходя из других действий главы региона.

В последние месяцы в нашей области больше всего дискуссий было о мусорной концессии. Напомним. 22 июля прошлого года областное правительство заключило соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» о строительстве двух мусоросортировочных комплексов и двух полигонов — в районе Раздольного и Верх-Тулы. По этому соглашению, действие которого рассчитано на 40 лет, область обязывалась поставлять ООО «Экология-Новосибирск» определенный объем мусора. Если же мы не могли его обеспечить, недополученная концессионером прибыль компенсировалась из областного бюджета. При этом предполагалось, что тарифы за вывоз твердых бытовых отходов увеличатся в 2,7 раза, хотя потом представители правительства неоднократно опровергали эту цифру.

Последнее публичное обсуждение мусорной концессии состоялось на круглом столе в Совете депутатов Новосибирска в конце сентября — еще при губернаторстве Владимира Городецкого. Тогда представители правительства и ООО «Экология-Новосибирск» отстаивали концессионное соглашение, а общественники и большинство депутатов горсовета высказались против. В общем, все было как в том анекдоте, где мужик говорит супругу своей любовницы: «Вас, Петровых, не понять — ей нравится, тебе не нравится».

Судя по всему, Андрей Травников, изучив вопрос, понял, что мусорная инициатива прежнего прави- тельства — это головная боль, которая ему совершенно не нужна. Тем более что она сопряжена с непродуктивной конфронтацией с общественностью и депутатами. 17 октября он заявил об этом более чем однозначно: «В существующем виде соглашение реализовать невозможно. На сегодняшний день я вижу единственный вариант — выйти из действующего соглашения, переформатировать этот проект и перезапустить его заново».

И уже на следующий день, 18 октября, комитет Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, ЖКХ и тарифам согласовал текст обращения к Андрею Травникову с предложением расторгнуть мусорную концессию. Это обращение будет вынесено на очередную сессию заксобрания, которая состоится 26 октября. Председатель комитета Евгений Покровский заявил: «Концессия обсуждалась на всех уровнях, начиная с общественных организаций, вплоть до федеральных структур. Депутаты рассматривали концессию достаточно подробно, участвовали во всех рабочих группах с участием общественников, которые были организованы как на площадке правительства, так и на площадке заксобрания. В обращении мы достаточно подробно аргументировали все позиции, по которым концессию в принципе утверждать нельзя».

ИНТЕРЕСНО, что с подобным заявлением областные депутаты хотели обратиться еще на прошлой сессии. Но тогда Владимир Городецкий попросил их отложить рассмотрение вопроса до октября. Теперь можно сказать, что депутаты и просьбу Городецкого удовлетворили, и Травникова поддержали — раз уж сам глава региона против концессии, то депутатам сам бог велел высказать то, что накипело. В общем, свалилась гора с плеч.

Еще одна гора обвалилась тоже 17 октября, но уже сама собой, без участия депутатов, общественности и врио губернатора — начало строительства четвертого моста отложено как минимум на год. Этот проект (тоже, кстати, концессионный), как известно, еще недавно вызывал бурные споры. И вот, когда казалось, что все уже решено, возникло одно «небольшое» препятствие — отсутствие денег в федеральном бюджете. Дело в том, что на строительство моста Москва планировала выделить Новосибирску грант в размере 24 млрд рублей. Деньги эти должны были появиться после увеличения платы по системе «Платон». Но этого увеличения не было, поэтому и денег на мост в бюджете нет.

Интересно, что последняя официальная встреча Владимира Городецкого в должности губернатора состоялась именно с министром транспорта РФ Максимом Соколовым. Обсуждались в том числе мероприятия по строительству моста. После этой встречи Городецкий лишился должности, а Новосибирская область — финансирования строительства моста. К чему бы это?

Так или иначе, Травникову в течение ближайшего полугодия можно не напрягаться по поводу моста, что для него очень неплохо — других проблем с лихвой хватает. Противники строительства моста тоже могут немного отдышаться: кто знает, что случится за это время? При нашем бешеном темпе жизни — «либо ишак помрет, либо падишах».

Но, тем не менее, отложенная проблема — это нерешенная проблема. Некоторые проблемы не могут рассосаться сами собой. Мост и мусор — в их числе. Буквально на следующий день после известия об отмене финансирования строительства моста на сайте Vn.ru появилась большая статья о том, что Октябрьский и Димитровский мосты трещат по швам, поэтому без четвертого моста не обойтись («Новая Сибирь» писала об этом еще в июне).

Но мост касается только Новосибирской области и федерального бюджета. А вот мусорная проблема требует безотлагательного решения. Дело в том, что с 1 января 2019 года по федеральному законодательству на территориях городских поселений будет запрещено иметь мусорные полигоны. Именно поэтому Андрей Травников, сообщив о выходе из мусорной концессии, сразу же рассказал о дальнейших действиях: «Ресурс существующих полигонов вчерте Новосибирска практически исчерпан, поэтому нужно новый проект запуститьчерезполгода. Соответственно, стартовать нужно вэтом году. Можно сказать, чтоунас времени инарасторжение договора, иназапуск нового концессионного конкурса — месяц-два». Глава региона пообещал, что при формулировании условий новой концессии будет привлекаться широкий круг общественников и экспертов

В общем, нашему вологодскому варягу предстоит большая работа по новой мусорной концессии. А если он хочет остаться здесь хозяином, то нужно уже сейчас подумать и о том, как в будущем году достать из федерального бюджета деньги для четвертого моста.

Алексей САЛЬНИКОВ, «Новая Сибирь»