Редакция «Новой Сибири Онлайн» начинает цикл публикаций, рассказывающий об английском языке. Думаете, понимать носителей сложно? Мы докажем, что это не так. Специально для читателей нашего сайта первую публикацию мы посвящаем такому знакомому, но зачастую непонятному слову Fuck.



В современном мире интернета и не цензурной лексики, каждый из нас нередко встречал слово Fuck во всех его извращенных переводах и толкованиях. Каждый думает в меру своей испорченности. Однако это «якобы ругательство» не всегда можно перевести плохо.

Fuck off, что значит «отвали», тоже нередко можно встретить в словесных перепалках:

Высказывание Перевод -When, the hell, are you going to get money? — Oh, fuck off! – Когда, черт возьми, ты найдешь деньги? — Отвали!

Еще интересная производная слова fuck – fuck up — облажаться, провалить дело.

Высказывание Перевод If I fuck up, boss killes me Если я облажаюсь, босс меня убьет I fucked up. Sorry baby Извини детка — я облажался

В случае, когда действие совершается над предметом (страдательном залоге) будет толковаться как «вымотался, задолбался, мне хреново»:

Высказывание Перевод I’m totally fucked up my job Я абсолютно вымотан своей работой.

Есть другой вариант совершенно не грубого перевода. Fuck around, что значит распыляться, заниматься ерундой…

Высказывание Перевод Stop fucking around, dude, and drink another beer Прекрати заниматься ерундой и хлебни еще пивка

И вдобавок немного забавный перевод этого же сочетания как «околачиваться, слоняться»:

Высказывание Перевод Don’t fuck around here and tell your stupid friends that I hate little idiots fucking around my place! Не смей околачиваться здесь и скажи своим тупым дружкам, что я ненавижу идиотов, слоняющихся вокруг моего дома!

Как бы смешно не звучало, но в России нецензурное выражение может означать всю шкалу эмоций человека, что отчаянно не могут понять «культурные» иностранцы. Начиная с самых позитивных качеств и ощущений, до черно – мерзких нюансов, мы описываем повседневную жизнь с двояким смыслом. А про сказочных животных вроде «Ёшкин кот, Ёк – макарек, Ядрено вошь» можно писать отдельную книгу.

Однако современный английский не исключение. Добавлю еще, что по мотивам удивительного словечка, можно составить целый словарь. В качестве прилагательного Fuck может означать как негативную оценку, так и крайне позитивную (мы понимаем как это бывает, все мы люди):

Will someone bring me my fucking dinner? — летит из придорожного кафе. Кто-нибудь принесет мне чертов обед? Are you a fucking idiot? Ты долбаный идиот?

И в то же время:

«You’re so fucking special, but I’m a creep” – слова из песни Radiohead Ты чертовски особенная, а я неудачник Darling, you look so fucking beautiful today Ты невероятно красива сегодня!

Ну и завершим наше краткое занятие «венским вальсом» этих двух популярных словечек:

Shit! Fuckin’ shit — выражение крайнего разочарования и расстройства. Подумайте, действительно ли ваш провал настолько критичен, что лишь выражение fuckin’ shit (долбаное дерьмо) сможет раскрыть всю его глубину.

Хотя по сути от чего весь сыр бор, откуда пришло злополучное Fuck

Существует расхожая городская легенда о том, что слово fuck образовалось из средневековой аббревиатуры:

Fornication Under Consent of the King «Блуд по разрешению короля» или «Внебрачная связь по согласию короля»

Разные вариации истории имеют разные корни:

Либо король выдавал подданным разрешения на занятие сексом, которые вывешивались на дверях домов;

Либо призывал заниматься сексом после чумы, опустошившей страну;

Либо средневековые проститутки или, в другом варианте, заключенные, обвиненные за сексуальные преступления, обязаны были носить клеймо с подобным текстом.

В лингвистическом аспекте, мы можем поискать в родственных языках. В немецком ficken «иметь половые сношения», в голландском fokken «размножаться», в норвежском fukka «иметь половые сношения», в Шведском fucka «иметь половые сношения» и fuck «пенис».

Как первое слово начинающих учить язык каждодневное, вездесущее слово Fuck подойдет идеально. Употреблять его в своеобразном смысле или продолжать славную русскую традицию из анекдотов — выбор всегда за вами.

Галина Рахматуллина