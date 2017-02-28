Фестиваль немецкого кино начинается сегодня в кинотеатре «Победа». В этом году зрителям Новосибирска покажут ленты о счастье и дружбе, любви и возрасте, страхе и бегстве. Фестиваль проходит уже в девятый раз.

На открытии выступит сценарист фильма «Гуд бай, Берлин!» (сценарий номинирован на приз немецких кинокритиков как лучший сценарий 2016 года) Ларс Хубрик.

Фильм снят по одноименному роману «Гуд бай, Берлин!» Вольфганга Херрндорфа, в котором рассказывается о двух подростах-аутсайдерах. Летом они отправляются в путешествие по берлинским окрестностям. Дети попадают в крошечные деревушки, встречают разных, порой слегка «чокнутых», но удивительно добрых людей, купаются в озере с ледяной водой, взбираются на высоченную гору и колесят по пшеничным полям.

«Я очень доволен результатами работы нашей команды. Нам хорошо удалось передать атмосферу книги без достаточного пересказа текста, получился самодостаточный фильм, который будет понят и тем, кто не читал роман Вольфганга Херрндорфа», — говорит о своей работе Хубрих.

Помимо современной ленты зрители Новосибирска смогут увидеть фильм 1976 года «Северное море – мёртвое море», которое тоже рассказывает о путешествии 14-летних подростков.

Обе ленты, безусловно, похожи. С той лишь разницей, что в фильмах показан разный временной период.

«Зрителям 9-го Фестиваля немецкого кино обязательно советую посмотреть обе картины. Во-первых, потому что оба фильма объединяет один актер: зрителю будет интересно увидеть Уве Бома подростка и Уве Бома в зрелом возрасте. Во-вторых, любопытно сравнить, отличаются ли ребята того времени, их 70-х, от сегодняшних. Приходите на показы – обсудим!».

Кроме того, в рамках Фестиваля новосибирцы смогут увидеть на большом экране такие фильмы, как «Привет из Фукусимы», «Я и Камински», «Стефан Цвейг: Прощание с Европой».

Фестиваль организован Гёте-Институтом в Новосибирске и кинотеатром «Победа» при участии Генерального консульства ФРГ в Новосибирске. Стоит отметить, что Хубрих будет присутствовать на обоих показах.