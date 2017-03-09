Звезда «Ночного дозора» сыграет человека с ДЦП из Новокузнецка

Константин Хабенский перевоплотиться в Аркадия Цукера в фильме «Временные трудности». Режиссёром картины стал Павел Руминов. Публике он известен по таким работам, как «Мёртвые дочери» и «Статус: Свободен».

В центре сюжета – реальный человек Аркадий Цукер из Новокузнецка. Он родился с родовой травмой и диагнозом детский церебральный паралич в тяжёлой степени. Сейчас Цукер успешный бизнес-консультант. История его жизни способна вдохновить. Именно поэтому его образ и лег в основу фильма «Временные трудности».

«Что меня ждало: инвалидное кресло, трудные движения, малосвязанная речь, возможно, такое же мышление. Работать я, сами понимаете, должен был не консультантом, а, в лучшем случае, крутить розетки «Алла-Белла-Валентина» и этим довольствоваться. Но в дело вмешался мой отец. Он сказал: “У меня не может родиться больного ребёнка. Просто не может. Поскольку это мой ребёнок, он здоров. А всё, что с ним происходит — временные трудности”», — однажды сказал Аркадий Цукер.

К съёмкам фильма ещё не приступили. В настоящий момент лента находится на стадии финальной версии написания сценария. Бюджет проекта оценивается в 75 млн рублей.