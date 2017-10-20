Завершился первый этап реконструкции городской набережной

НЕСМОТРЯ на ненастную осеннюю погоду, Михайловская набережная сегодня радует глаз куда больше, чем в солнечные летние дни этого года, — завершился первый этап реконструкции, и теперь она выглядит именно так, как должна выглядеть в таком большом городе, как Новосибирск. Впервые за несколько десятилетий на набережной были проведены столь масштабные работы, и, будем надеяться, горожане полюбят то место отдыха, которое до недавних пор трудно было считать таковым.

Инициатива начать благоустройство городских общественных пространств принадлежала мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Подготовительная работа началась еще до того, как появилась федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», предусматривающая финансирование развития общественных пространств городов-миллионников. В нашем городе для ее выполнения была принята муниципальная программа «Формирование современной городской среды». Необходимость заняться развитием городских пространств для отдыха обсуждалась со специалистами и общественниками на дискуссионных площадках в феврале этого года, после того как мэр Анатолий Локоть обозначил три городских приоритета, среди которых — развитие зеленых зон. И начать глава города предложил с реки, то есть с Михайловской набережной.

С момента публичной презентации проекта прошла всего пара месяцев, и вот на набережной появились строители и стало понятно, что такой, как раньше, она больше не будет. Дизайн-проект благоустройства Михайловской набережной был разработан московским конструкторским бюро «Стрелка» в сотрудничестве с новосибирским архитектурным бюро «Адаптик-А».

За три месяца на территории набережной уложено 15 тысяч кв. м разно- цветной плитки. Отремонтирована парадная лестница — спуск к городской сцене, укреплены откосы, вдоль набережной обустроена велосипедная дорожка, смонтированы 80 светильников, построена ливневая канализация, установлено 79 лавочек и 87 урн. Высажена яблоневая аллея. Общая длина нового променада — 1,1 километра.

Кое-что пришлось дополнять по ходу реализации проекта: очистили парапеты от граффити, заделали швы, покрасили чугунную решетку. В целом это не повлияло на общую стоимость работ — сумели уложиться в запланированные 140 миллионов рублей.

16 октября итоги реконструкции набережной оценили мэр Новосибирска Анатолий Локоть, председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев.

«Сегодня завершается очень важный этап работы, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Мы начали работы в конце июля. Были те, кто сомневался — успеем ли мы все сделать до осенних дождей. Однако мы успели. Конечно, новосибирцам решать, насколько хорошо у нас получилось, но мы старались».

В 2018 году планируется второй этап реконструкции набережной — оформление и реконструкция верхнего променада, параллельного уже отремонтированному.

Высоко оценил проделанную работу председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив: «Хочется сказать огромное спасибо мэру за этот проект. Не так просто все это осуществить за два-три месяца. Те, кто понимает, оценят это по достоинству. Тем более что все сделано качественно, это видно невооруженным глазом».

Анатолий Локоть, Андрей Шимкив и Дмитрий Асанцев приняли участие в завершающих мероприятиях по высадке яблоневой аллеи. Всего на аллее — 80 яблонь сорта «Рудольф», устойчивых к сибирским морозам. Высота саженцев — 3,5 метра, а вырастут они до 7-8 метров. Листья в течение сезона у этих необычных деревьев меняют цвет от насыщенно-зеленого до бордового, а цветет эта яблоня розовым цветом. В этом мы должны убедиться уже в мае будущего года.

Всех новосибирцев пригласили на официальное открытие набережной, которое состоится 26 октября. Вне зависимости от того, какая будет погода, можно не сомневаться, что горожане получат удо- вольствие от прогулки по обновленной набережной.

Алексей МАКСИМОВ, «Новая Сибирь»