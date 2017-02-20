Мэр Оби назначил себе помощника в разрез с законодательством

Прокуратура города Обь доказала, что исполняющего обязанности первого вице-мэра Оби Андрея Ищенко необходимо уволить. Как оказалось, градоначальник Александр Мозжерин не имел законного права назначать его на эту должность.

Как сообщает издание «Тайга.инфо», у Ищенко нет специализированного высшего образования, чтобы занимать такую должность.

«Ищенко не имеет высшего образования по специальностям направления подготовки «Экономика и управление» или по специальности «Юриспруденция», а также стажа работы по указанным специальностям, следовательно, не соответствует квалификационным требованиям, необходимым для замещения должности муниципальной службы», — следует из письма городского прокурора Игоря Власова.

Прокуратура выяснила, что Ищенко в свое время окончил Новосибирскую академию водного транспорта по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов».

Власов в своем письме также отметил, что «применение личного усмотрения при приеме на муниципальную службу граждан, не отвечающих установленным законом требованиям, нарушает интересы муниципального образования».

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