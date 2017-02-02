На восстановление дорог потратят 17, 8 млн рублей

«Агентство специального снабжения» нашло подрядчика, который готов отремонтировать проезжие и пешеходные части города за 17, 8 млн рублей.

Контракт выиграл «Новосибдострой». С марта по декабрь текущего года компании необходимо восстановить дороги в Центральном округе, Калининском, Дзержинском, Октябрьском и Первомайском районах города. Согласно договору, стоимость работы будет оплачивать «Автотранспортное предприятие» — дочерняя компания «СИБЭКО».

Аналогичный контракт, только на 20 млн рублей, «Агентство специального снабжения» планирует заключить с подрядчиком для ремонта дорог в Кировском, Советском и Ленинском районах Новосибирска. Сейчас учреждение принимает заявки от компаний, готовых улучшить благоустройство города.