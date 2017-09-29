В Краснообске прошел межрегиональный праздник «День поля кормовых культур Сибири»

В ПОСЕЛКЕ Краснообск на опытном поле Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН 22 сентября состоялся межрегиональный праздник «День поля кормовых культур Сибири».

Мероприятие прошло при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и правительства Новосибирской области. В роли организаторов выступили Национальная ассоциация производителей семян кукурузы и подсолнечника, краснодарская выставочная компания «СитиЭкспо» и компания «Семена Сибири».

В мероприятии приняли участие губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, директор департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза РФ Виталий Волощенко, первый заместитель гендиректора «Объединенной зерновой компании» Дмитрий Юрьев, делегации регионов, руководители и специалисты АПК Сибирского федерального округа, поставщики сельхозтехники.

По ходу мероприятия его участники могли познакомиться с передовыми технологиями агропроизводства, в первую очередь по выращиванию кормовых культур. А также увидеть современную сельскохозяйственную технику для растениеводства и оборудование для животноводства, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции. Во время официальной части губернатор вручил почетные грамоты муниципальным районам, сельскохозяйственным организациям и специалистам АПК, внесшим значительный вклад в развитие аграрного сектора региона.

«День поля» оказался по-настоящему осенним — с холодным ветром и мелким дождем. Поэтому, открыв праздник и поприветствовав его участников, Владимир Городецкий отметил, что сама погода «напоминает нам, что мы живем, работаем, творим в зоне рискованного земледелия. И это еще больше мобилизует нас максимально использовать те просветы, которая дает нам природа, чтобы убрать хороший урожай».

Как подчеркнул глава региона, «цель этого праздника — показать в действии новые агротехнологии. Не в кабинетах посмотреть, не узнать из разговоров с представителями нашей славной сибирской науки, а показать их вот здесь, на экспериментальных полях СО РАН. Отрадно, что многие наши сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, чтобы поднять уровень молочного и мясного животноводства, активно внедряют новые технологии, прежде всего в кормо- производстве. Радует и то, как активно отзываются представители из наших ближайших регионов Сибирского федерального округа (и дальних, как, например, коллеги с Кубани) и приезжают в Новосибирскую область обменяться передовым опытом и перспективными практиками».

Губернатор рассказал также, что накануне «Дня поля» было подписано два очень важных соглашения. Это соглашение между правительством области и «Объединенной зерновой компанией», а также соглашение между ассоциацией «Новосибирские элеваторы» и компанией «Дальневосточный зерновой терминал». По его словам, эти соглашения призваны продвигать продукцию сельхозпредприятий области как на внутренних, так и внешних рынках.

ЧТОБЫ поддержать динамичное развитие агропромышленного комплекса страны, в том числе рост производства зерновых культур, президент РФ поручил органам государственной власти оказывать помощь по реализации продукции АПК. Так как конкуренция на рынке зерна внутри страны сегодня очень высока, правительством РФ был разработан приоритетный проект по его экспорту. Для Новосибирской области, которая на продажу производит порядка 1 млн тонн зерна, это весьма актуально.

В круг задач государственного зернового оператора, «Объединенной зерновой компании», как раз входят вопросы совершенствования зернового рынка страны, развитие портовой и железнодорожной инфраструктур. Сегодня неразвитые инфраструктура и каналы сбыта во многом сдерживают потенциал роста по производству и сбору зерна в Сибири и на Дальнем Востоке. Поэтому строительство «Дальневосточного зернового терминала» («дочка» ОЗК) в морском порту Зарубино имеет стратегическое значение и для страны в целом, и особенно для СФО и ДФО. Это новое экспортное окно на рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которое оценивается по зерну в более чем 30 млн тонн. Благодаря терминалу предприятия новосибирского агропрома напрямую смогут выйти на азиатские рынки уже в 2019 году.

На открытии праздника также выступили директор департамента научно-технической политики и образования федерального Минсельхоза Виталий Волощенко, зампредседателя комитента по аграрной политике заксобрания региона Глеб Поповцев и президент Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника Игорь Лобач.

Виталий Волощенко зачитал приветственный адрес министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, где было отмечено, что новосибирская земля обладает значительным производственным потенциалом и что в регионе есть все условия для решения важной задачи технологического перевооружения сельскохозяйственных предприятий. Это должно работать на главную задачу — производство конкурентоспособной качественной отечественной продукции растениеводства, что особенно важно в условиях реализации политики импортозамещения. «Современные сорта и гибриды кормовых культур, инновационные технологии, техника, представленная на мероприятии, будут высоко востребованы отечественным АПК и позволят повысить эффективность сельхозпроизводства, снизить его зависимость от погодный условий регионов», — выразил уверенность представитель федерального министерства.

На демонстрационных площадках «Дня поля» работало несколько секций. Участникам праздника были представлены посевы 72 гибридов кукурузы, подсолнечника, сорго и сои отечественной селекции, которые были подобраны с учетом природно-климатических условий региона. Выставка сельскохозяйственной техники преимущественно отечественного, в том числе и новосибирского производства. Экспозиции компаний-производителей и дистрибьюторов средств защиты растений и удобрений.

В этом году акцент был сделан на уборке кукурузы при повышенной влажности зерна (чему погода способствовала). На демонстрационном поле работали белорусский кормоуборочный комбайн «Полесье» и немецкий Krone.

Кроме этого, были продемонстрированы технологии хранения зерна и рассказано об эффективном его использовании в кормовых рационах. По сообщению специалистов, закладка зерна на хранение в стадии молочно-восковой спелости позволяет сохранить в корме наибольшее количество питательных веществ. Поэтому и уборку урожая можно начинать на две-три недели раньше, чем обычно, что для регионов с рискованным земледелием немаловажно.

Праздник продолжился в Доме ученых СФНЦ РАН. Там состоялось пленарное заседание «Роль кормовых и технических культур в повышении эффективности сельскохозяйственного производства Западной Сибири».

Выставки сельскохозяйственной техники и оборудования «День поля Новосибирской области» проводятся с 2008 года. Перед началом пленарного заседания министр сельского хозяйства региона Василий Пронькин объяснил, почему в этом году было решено сделать акцент на представление технологий возделывания зерновых культур.

«Еще зимой, — сказал он, — мы со своими коллегами из соседних субъектов СФО говорили, что, организовывая «Дни поля», копируем друг друга, пытаемся показать всю технику, которая у нас есть. В конце концов, мы признали, что в плане технической оснащенности никто лучше это сделать не может, чем Алтайский край. Именно туда дилеры привозят самое большое количество техники, и у нас, соседних субъектов, есть возможности эту технику в полном объеме посмотреть. Поэтому мы договорились с соседями-регионами, согласовали с муниципальными районами, что Новосибирской области, благодаря близости к научному центру, сам бог велел сосредоточиться на технологиях возделывания зерновых, кормовых, технических, масличных культур. Поэтому наш «День поля» и называется «День поля кормовых культур Сибири». Уверен, что сегодня на наших опытных полях кто-то увидел свои ошибки, что он раньше делал не так. Греха в этом никакого нет. Мы с вами договорились, что не стоим на месте, системно движемся и с каждым мероприятием, которое проводим, делаем процентов на 10-15 нашу работу, наши управленческие решения более качественными».

Виктор ЧЕРНИКОВ, «Новая Сибирь»