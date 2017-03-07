Судебный пристав пошёл на хитрость ради ареста автомобиля

Так к уже существующим 30 тысячам рублей штрафа прибавилось еще почти 600 тысяч рублей в качестве компенсации за не подлежащее ремонту средство.

Новосибирец стал должником после столкновения на арендованном автомобиле – будучи пьяным, он врезался в столб на «ГАЗели». Машина превратилась в груду металла, водитель почти не пострадал.

Выплачивать назначенную сумму мужчина не спешил. Потому судебный пристав запретил ему выезд из страны, арестовал его счета и лишил прав на регистрационные действия в отношении Mercedes-Benz C-200.

Тогда должник выложил в Интернет объявление о продаже своего автомобиля. Об этом узнали в службе судебных приставов.

«Неплательщик честно признавался в объявлении, что на регистрационные действия в отношении автомобиля судебными приставами выставлен запрет, потому всего за 300 тыс. руб. предлагал приобрести транспорт «на разбор»», — сообщили в ведомстве.

Пристав позвонил по объявлению и представился покупателем. Однако на назначенную встречу пришел не сам владелец, а его приятель. Несмотря на это, автомобиль арестован. У хозяина есть 10 дней для выплаты долго. В противном случае – Mercedes продадут без его участия.