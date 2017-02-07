Томск рассудит новосибирскую мэрию и «СИБМОСТ»

Ранее было вынесено решение, согласно которому город должен компании 2,5 млрд руб. Столица Сибири с таким вердиктом не согласилась. Рассмотрением дела занимается седьмой томский арбитражный апелляционный суд.

В ноябре новосибирский арбитраж решил, что правительство города должно выплатить компании «Сибмост» 2,5 млрд рублей в качестве компенсации за несвоевременное предоставление земли под строительство Бугринского моста.

Через месяц муниципалитет решил обжаловать постановление. Как отметила начальник правового департамента мэрии Маргарита Маслова, решение следует отменить. При этом она сослалась на нарушение судом первой инстанции норм процессуального права. Также она добавила, что убытки компании при строительстве моста через Обь не доказаны.

Если «Сибмост» выиграет дело, то, как уже посчитали новосибирцы, на каждого горожанина придется 2 тыс. руб. долга мостостроительной компании. Разумеется, платить из своего кармана никто из нас не будет. Однако эти деньги – 2,5 млрд рублей – могут быть направлены на что-то действительно важное. А так – это ударит по качеству жизни в Новосибирске. Потому что если где-то прибыло, значит, где-то убыло.

Мэрия утверждает, что сдаваться не планирует – если надо, то дойдет и до Верховного суда. Депутаты предполагают, что компания хочет всего лишь поправить свои дела за счет городского бюджета, а предыдущая победа может быть незаконной. Чтобы проверить свои догадки, они намерены обратиться в правоохранительные органы.