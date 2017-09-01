Прошло выездное совещание главы города по ремонту тротуаров и строительству улицы Георгия Колонды

МЭР Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание по ремонту городских тротуаров и строительству дороги по улице Георгия Колонды.

В этом году мэрия планирует отремонтировать 15,7 тысячи квадратных метров тротуаров на общую сумму свыше 31 млн рублей. Работы завершены уже на пяти объектах — на участках улиц Бориса Богаткова, Саввы Кожевникова, Станиславского, Халтурина и Чигорина. Всего же в 2017 году будут приведены в порядок 39 тротуаров. Но это только часть программы. Анатолий Локоть подчеркнул: «Ежегодно мы уделяем больше внимания ремонту дорог, но в этом году сделали особый акцент на обустройстве тротуаров. Программа, рассчитанная на два года и 80 млн рублей, составлялась в том числе с учетом наказов избирателей своим депутатам. Программа важная, ведь безопасность и комфорт горожан — наш приоритет».

В рамках муниципальной программы обустроят и тротуар протяженностью почти 700 метров на улице Заельцовский парк, где мэр и проводил совещание. Анатолий Локоть отметил: «Это значимый участок, мы находимся на дороге, которая ведет в Заельцовский парк — к популярному месту отдыха горожан. С каждым годом сюда все больше направляется не только машин, но и пешеходов. Поэтому, принимая решение об обустройстве тротуара, мы руководствовались также вопросами безопасности».

Ремонтом тротуаров занимаются четыре подрядных организации — «Дорсиб плюс», «СибСтрой», «Стройконтинент» и «ПерлитСтрой». А вот и список тех улиц, где горожане в ближайшее время будут совершать променад по новым тротуарам: Адриена Лежена, Бардина, Барьерная, Бориса Богаткова, Бронная, Ватутина, Выборная, Грибоедова, Залесского, Заельцовский парк, Зеленодолинская, Зорге, Комсомольская, Кошурникова, Крылова, Кутателадзе, Лобова, Новая, Орджоникидзе, Промкирпичная, Рассветная, Республиканская, Римского-Корсакова, Российская, Связистов (два участка), Сержанта Коротаева, Смоленская, Советская, Сухарная, Тайгинская, Холодильная, 25 лет Октября, переулок Оловозаводский и проспект Строителей.

Вторая часть выездного совещания прошла неподалеку от конечной остановки общественного транспорта «Ляпидевского». Еще три года назад это было богом забытое место. В 2015 году здесь появилась новая улица, получившая имя Георгия Колонды, долгое время возглавлявшего завод «Экран». Современная четырехполосная дорога соединила Красный проспект и улицу Лебедевского. Это была первая очередь грандиозного проекта дороги от Красного проспекта до улицы Фадеева, которая должна разгрузить улицу Богдана Хмельницкого. Всего на 1,5 километра дороги был потрачен 521 млн рублей.

Второй этап строительства — от улицы Лебедевского до улицы Фадеева. Сроки строительства — 2016—2018 годы. Тогда общая протяженность дороги составит 2,4 километра. Из городского и областного бюджетов на эти цели выделяется 482 миллиона рублей. Конкурс на строительство выиграло ООО «Сибавтобан», которое также известно тем, что строит объездную дорогу вокруг Симферополя.

Анатолий Локоть отметил: «Для меня улица Георгия Колонды — особенный объект. Моя работа на посту мэра начиналась со строительства первой части этого объекта от Красного проспекта до улицы Лебедевского, мы ввели его в эксплуатацию в 2015 году. Эта дорога имеет стратегическое значение, поскольку я ставлю цель — увеличить транспортную доступность для жителей четвертого, пятого и шестого микрорайонов Калининского района. Качественно сделан первый участок дороги, продолжается строительство второй очереди. Работы здесь ведутся интенсивно, их завершение запланировано на следующий год».

Еще в прошлом году на стройплощадке был заросший овраг — дорога проходит в районе русла реки 2-я Ельцовка. Сейчас здесь решена сложная гидротехническая задача — выровнено русло реки, отдельные ручейки объединены в единое русло и обустроен переезд через реку, которая заведена в водопропускную трубу диаметром от двух до четырех метров. Также строители укрепили берега малой реки по новому руслу. В общем, совершили «поворот рек» в масштабе одного района.

Асфальтирование подрядчик начнет в апреле будущего года. Это обусловлено техническими требованиями к строительству подобных дорог.

Сейчас будущая дорога засыпана грунтом и песком. Теперь в течение 10-12 месяцев она должна «консолидироваться», или, проще говоря, осесть под своей тяжестью. Завершение строительства намечено на октябрь будущего года.

Анатолий Локоть заявил: «Мы уже приступаем к проектированию следующего этапа организации дорожного движения в этом направлении — по расширению улицы Объединения до железнодорожного переезда, вдоль производственных корпусов завода «Север». Когда все работы будут завершены, жители отдаленных микрорайонов Калининского района не будут испытывать неудобств по проезду в центр города».

Алексей МАКСИМОВ, «Новая Сибирь»

Фото предоставлено пресс-службой мэрии