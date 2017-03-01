Сотрудники ОБЭП Железнодорожного района начали массовую проверку новосибирских школ.

В редакцию «Новой Сибири» поступила информация, что 27 февраля в 17:30 вечера сотрудники ОБЭП Суханов Л.П. и Щапов И.В. приехали в лицей №22 «Надежда Сибири» для проведения обыска и изъятия документов. Некоторым учителям и работникам школы пришлось задержаться на рабочем месте до позднего вечера.

Сотрудники МВД изъяли бухгалтерские документы, реестры заработной платы за 2014, 2015, 2016 гг., штатное расписание, табели рабочего времени и другие бумаги.

При этом сотрудники ведомства не предоставили необходимые документы, дающие право на проведение подобных мероприятий, за исключением рапорта своего руководства с требованием проверить возможные факты хищения бюджетных средств.

Кроме этого, сотрудники ОБЭП отказались составлять опись изымаемых бумаг и оформлять акт изъятия, ограничившись только протокол осмотра помещений.

Лицей №22 «Надежда Сибири» уже более ста лет радует Новосибирск достойными выпускниками. С недавних пор лицей попал под объектив СМИ. Некоторых родителей не устроили «новаторские» подходы к образованию директора Ларисы Потеряевой. В середине ноября прошлого года неизвестные написали на Потеряеву несколько анонимных жалоб, после которых начались выездные проверки с участием сотрудников минобрнауки региона.

Родителей и педагогический состав возмутили действия проверяющих и они написали коллективную жалобу в прокуратуру. После этого проверки прекратились.

Согласно информации, которая поступила в редакцию «Новой Сибири», 26 февраля изъятие документов так же прошло в Гимназии №4 на ул Сибирской. Сотрудники ОБЭП действовали по этой же схеме: приехали и забрали документы из бухгалтерии для расследования возможных хищений.

По словам нашего источника, на Гимназии №4 и лицее «Надежды Сибири» сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями не намерены останавливаться. В их поле зрения попали еще несколько школ и детских садов в городе Новосибирске.Руководство лицея №22 намерено подать жалобу в прокуратуру на неправомерные действия сотрудников ОБЭП.

«Новая Сибирь» будет следить за развитием событий.