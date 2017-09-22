В Новосибирске успешно прошла общегородская оздоровительная зарядка

НИ НИЗКАЯ плотная облачность, ни не по-сентябрьски холодная погода не помешали сотням энтузиастов здорового образа жизни при поддержке Совета депутатов города Новосибирска, мэрии Новосибирска и администрации Центрального округа Новосибирска провести ставшую уже традиционной Городскую оздоровительную зарядку.

За полчаса до 10.00 в четверг, 21 сентября 2017 года, в Центральном парке Новосибирска, кажется, ничто не предвещало грядущего события. Однако чуть позже под жизнеутверждающие мелодии типа It’s a wonderful life площадка перед сценой стала заполняться людьми в бело-голубой форме от МАУ «Стадион» и в разноцветных накидках (по районам города) от МБУ «Спортивный город». А также просто физкультурниками-любителями от младшего школьного до позднего пенсионного возраста и неунывающими мужественными людьми в колясках.

Пока народ подключался, на большой сцене солисты арт-школы «Ультра-вокал» под ритмичную музыку разминали голосовые связки, а участники Новосибирской федерации брейк-данса — самые разные группы мышц.

После разминки к собравшимся обратился начальник Управления физкультуры и спорта мэрии Новосибирска Алексей Толоконский. Он выразил удовлетворение тем, что в проходящем в Новосибирске второй раз ежегодном форуме «Новосибирск — город безграничных возможностей» есть мощная спортивная составляющая. По его словам, мэрия будет и впредь прилагать все усилия для того, чтобы занятия спортом и, в частности, адаптивным спортом, в нашем городе стали нормой жизни.

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству Александр Тарасов поздравил присутствующих со спортивным праздником. «Я рад, что благодаря этому проекту и занятиям адаптивной физкультурой люди с ограниченными возможностями могут почувствовать себя такими, как все, и пройти ускоренную реабилитацию», — сказал депутат.

После чего на сцену дружно поднялись инструкторы МБУ «Спортивный город» Ксения Наметова, Дмитрий Заикин и Владислав Иванов. А также Елена Колесникова из группы адаптивного спорта, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер чемпионата России по фехтованию Анна Романова и член новосибирской сборной по фехтованию Михаил Швонин. Все вместе они провели небольшую, но активную 10-минутную зарядку.

Программу дополнил Артем Валеев с интеллектуальной зарядкой, заключавшейся в комплексе упражнений от разминания кистей рук и ушных раковин до разминки разных групп мышц. Что, как отметил тренер, очень важно для нормального функционирования нервной системы и эффективной работы нейронных связей головного мозга…

После чего разогретая публика с удовольствием поддержала эстрадный номер в исполнении руководителя арт-школы «Ультра-вокал» Екатерины Сазыкиной. Мероприятия на сцене завершились задорным маршем «Мы верим гордо в победы спорта». Но и это еще не все. В этот день в Центральном парке Новосибирска людям с ограниченными возможностями была предоставлена возможность апробировать сдачу испытаний комплекса ГТО. А всем желающим — предложены игровые зоны активности, включая кольцеброс, танцы и ролики. Что говорит о том, что семена здорового образа жизни в нашем замечательном городе попали в плодородную почву.

Дмитрий КАРАСЕВ, «Новая Сибирь»