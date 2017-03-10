Кировский районный суд начал рассматривать иск жителей частного сектора к строительному управлению «Западное». Люди требуют запретить строительство 18-этажного жилого здания на опасной территории.



Мэрия Новосибирска разрешила ООО «СУ «Западное»» начать строительство дома по адресу ул. Пригородная, 11 рядом с Бугринской рощей. Организация уже возвела двухэтажный каркас будущего здания. Однако жителям частных домов Кировского района это не понравилось. Они уверены, что строить жилой дом на этой территории опасно.

В 50-е годы прошлого столетия на этом месте Новосибирский оловокомбинат захоранивал вредные химические вещества. В результате этого сейчас идёт испарение вредных веществ в атмосферный воздух, что нарушает экологическую обстановку, создает угрозу жизни и здоровью жильцов.

Информационный портал «НГС.Новости» также пишет, что ещё летом к ним в редакцию обращались жители этого района. Они жаловались на резкий запах, который усиливается после дождей. Во время таяния снегов или выпадения сильных осадков местные жители также замечали, как вниз по проулку стекают потоки воды красновато-рыжего цвета.

Константин Голодяев, сотрудник Музея города Новосибирска, также подтвердил информацию о том, что несколько десятилетий назад в районе Бугринской рощи были расположены огромные захоронения отходов оловокомбината. Во время военного времени в котлованы сгружали цинк, мышьяк и нерадиоактивный стронций.

Напомним, недавно Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» представила «Экологический рейтинг субъектов РФ» по итогам зимы 2016 — 2017 года, согласно которому самыми чистыми регионами России стали Тамбовская и Тюменская области, Москва, Санкт-Петербургу, Республика Алтай и Алтайский край.

В числе «грязных» субъектов Челябинская, Свердловская, Ленинградская, Московская, Тверская, Оренбургская и Иркутская области. При этом зоной экологического бедствия эксперты «Зеленого патруля» признали Красноярск. Город славится крупнейшим в мире алюминиевым заводом, который производит в год до 1млн тонн продукции.