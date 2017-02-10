Председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин сообщил, что зал для пленарных заседаний в ближайшее будет реконструирован, потому что депутатам не хватает воздуха: они в прямом смысле этого слова во время обсуждения важных для России событий задыхаются.

Хуже всего, по словам Володина, приходится тем депутатам, которые сидят в конце зала. Там расстояние от пола до потолка мизерное, соответсвенно, и кислорода меньше. Первым, кто пожаловался на недостаток воздуха, была Вера Ганзя — депутат от фракции КПРФ.

Напомним, Ганзя вместе с депутатом Тамарой Плетневой несколько месяцев назад также жаловались на то, что заседания в Госдуме отнимают много личного времени, из-за чего они не успевают покормить своих мужей. Тогда их заявления вызвали массу негодований и всерьез их жалобы никто воспринимать не стал.

Однако слабая концентрация воздуха — это проблема более крупного масштаба. Володин уже принял решение о реконструкции зала. Для комфортной работы он уже успел пересадить некоторых депутатов на другие, более удобные места расположения.

Журналисты поинтересовались у Володина, почему необходима именно реконструкция зала: неужели нельзя увеличить показатель кондиционера на несколько позиций?