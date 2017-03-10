Губернатор уволил министра транспорта

Министр транспорта дорожного хозяйства Сергей Титов отстранен от своей должности. Указ об его увольнении подписал 9 марта губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. По слухам, Титов возглавит компанию «Сибмост».

Сейчас его обязанности выполняет его заместитель Евгений Раков. Титов не скрывает, что увольняется по собственному желанию. Однако в СМИ появилась информация, что бывший министр собирается возглавить компанию «Сибмост». Издание «Коммерсантъ» в конце февраля сообщило, что Титова на пост «президента» компании позвал Альберт Кошкин. Однако информация источников «Ъ» не подтвердилась: президентом «Сибмоста» стал генеральный директор АО «Волгомост» Алим Примкулов.

При этом «Тайга.инфо» отмечает, что в компании «Сибмост» информацию о «президенстве» Титова не комментируют.