Новосибирские политологи поговорили о стратегическом союзнике

В Новосибирске состоялся Круглый стол Сибирской академии политических наук «Олигархи, как угроза национальной безопасности. Взгляд из России и Казахстана».

Политологи, историки, представители общественных организаций и журналисты обсудили различные темы, которые интересуют экспертное сообщество двух стран.

Среди представленных докладов – «Сотрудничество Новосибирской области и республики Казахстан на современном этапе», «Олигархат на постсоветском пространстве: проблема и современное состояние», «Мурат Аблязов – «казахстанский Березовский», «Почему Запад не выдает беглых олигархов?», «Есть ли будущее у олигархов (анализ ситуации на примере России и Казахстана)?».

Профессор Алексей Осипов отметив актуальность обсуждаемых тем, подчеркнул, что интерес новосибирских политологов к Казахстану вполне понятен: «Политические процессы, происходящие в дружественнойй соседней республике, разумеется, не могут нас не интересовать, поскольку наши двусторонние связи активно развиваются, и нужно понимать, какие есть препятствия, которые необходимо устранить».

В свою очередь политолог Владимир Леонтьев подчеркнул, что дискуссия получилась интересной и разговор, несомненно, будет продолжен в ближайшем будущем.