Свидетели утверждают, что лоб девочки был разбит до крови, голова была усыпана осколками стекла.

Родители оставили школьницу у бабушки в Кировском районе. Однако выходные не удались — старушка избила внучку в пятницу вечером. Девочка выбежала в подъезд за помощью. Она кричала, что ее убивают.

Очевидцы рассказали, что она была вся в крови, раны головы были глубокими. В них остались обломки стекла. Руки были в царапинах от ногтей. Соседи успокоили бабушку и, пока ехали родители, оставили ребенка у себя. Также они вызвали полицию и «скорую».

Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов старушка поведала, что соседи украли ее внучку. Государственное управление МВД по Новосибирской области заявило: «Факт получения телесных повреждений подтвердился».

В настоящее время проводится доследственная проверка. Ребенок вместе с матерью находится в больнице.