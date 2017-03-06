Инцидент произошел накануне ночью в Сузуне Новосибирской области. Подозреваемых задержали через несколько часов. Они спали, когда к ним пришли полицейские.

В минувшее воскресенье на территории деревообрабатывающего предприятия утром нашли три трупа. Два из них находились в бытовке (мужчины 1982 и 1994 года рождения), третий (1987 г.р.) — в пристроенном гараже. Все они были сотрудниками этого предприятия. На теле каждого были обнаружены рубленые раны.

Спустя несколько часов следственно-оперативная группа отыскала подозреваемых (1983 и 1989 г.р.). Ранее они уже были судимы. Они, как и погибшие, были работниками организации, где произошло преступление.

«В рамках совместной работы полицейскими и следователями установлено, что в ночь на 5 марта на территории деревообрабатывающего предприятия в ходе совместного распития спиртного произошел бытовой конфликт, после чего двое мужчин нанесли своим оппонентам множественные удары топором», – подытожили в управлении МВД по Новосибирской области.

Следственный комитет уточнил, что конфликт между собутыльниками начался из-за оскорбления.

«Один из злоумышленников взял в руки топор и нанес своему обидчику множественные удары по голове. После чего, с целью устранить свидетелей, ударил топором второго потерпевшего, а его товарищ расправился с третьим», – объяснили в ведомстве.

От полученных ран пострадавшие тут же скончались. Мужчины попытались уничтожить одежду со следами крови и спрятать топор. Однако в ходе обыска у них дома были найдены доказательства их причастности к случившемуся. Сейчас следствие решает вопрос о мере пресечения для задержанных. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».