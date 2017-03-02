Осенью прошлого года в интервью журналистам Le Monde Серж Хаскойет, креативный директор Ubisoft, рассказал, что компания собирается отказаться от сюжетных видеоигр в традиционном понимании этого слова. Новый ориентир французов — истории, которые создают сами геймеры. Кажется, For Honor стала второй игрой, исповедующий такой подход.

Первой была The Division. Боевик от первого лица с элементами RPG выкидывал поклонников видеоигр в достаточно большой мир, где они были вынуждены сражаться с множеством противников. Плюс весьма интересный сеттинг, рассказывающий о жизни после катастрофы. For Honor — это еще одна попытка Ubisoft сыграть на поле победившего мультиплеера. Вот только без особенностей не обошлось.

Главная из них — совершенно неожиданная сюжетная кампания, состоящая из нескольких глав и, чего уж греха таить, созданная, кажется, лишь для того, чтобы наиболее интересно представить действующие стороны конфликта. Всего их три: самураи, викинги и рыцари. Плюс одна барышня-злодей, пафосно вещающая про овец и хищников. На все про все — шесть-семь часов. Из приятных бонусов сцены, вроде скачки на лошади. В эти моменты одиночная линия For Honor действительно затягивает.

Впрочем, ни для кого не секрет, что в случае с новым проектом Ubisoft все важное находится в мультиплеере. Он поделен на несколько режимов. Часть из них составляют дуэльные (1×1, 2×2), часть — масштабные зарубы с захватом контрольных точек. На этом моменте можно, по идеи, и закончить этот текст. Можно было бы, не окажись For Honor настолько увлекательной и в хорошем смысле содержательной видеоигрой.

Те из вас, кто хотя бы краем глаза застал эпоху первой PlayStation, должно быть, помнит файтинг под названием Bushido Blade. От прочих представителей жанра он отличался не только наличием оружия и боевых стоек, но и какой-то звериной (по меркам времени) реалистичностью. Получил укол в ногу — хромай до конца раунда, и все в таком духе. Разработчикам удалось создать впечатление, что по ту сторону экрана происходит реальное сражение, а не парочка анимешных персонажей лупит «хадукенами» по полоске здоровья оппонента.

For Honor тоже так может. Ее боевая система — это, пожалуй, лучшее, что случилось с жанром экшенов от третьего лица за последние лет десять. На выбор дается три стойки — левая, правая и верхняя. Каждая из них отвечает за защиту от определенного типа ударов: слева, справа и сверху (соответственно). В свою очередь, удары поделены на сильные, но быстрые «тычки», и мощные оплеухи, способные хорошо насолить противнику. На первый взгляд, все просто. Однако довольно быстро понимаешь, что перед тобой находится не очередная вариация Dota 2, а самый настоящий файтинг — как раз таки в духе Bushido Blade.

В For Honor приходится учитывать множество разных параметров. Просчитывать, с какой стороны атакует оппонент, изучать особенности выбранного им персонажа, изучать своих героев (всего их по четыре за каждую из сторон, и каждый уникален). Здесь даже прерывание удара есть, в конце концов! Именно из-за такого подхода к созданию боевой системы сражения в новой игре от Ubisoft ощущаются по-настоящему. Средневеково. Хотя, конечно, любой мало-мальски знакомый с темой специалист обязательно вставит свои пять копеек — дескать, очень зрелищно, но совершенно не подходит для реального поединка. Ну да и черт с ним. Главное на экране такая мрачная красота творится.

На момент написания этого текста проблем у For Honor ровно две, и они обе напрямую связаны с сетевой составляющей проекта. По какой-то нам неведомой причине Ubisoft решила отказаться от практики выделенных серверов, и возложила ношу на самих геймеров. Как результат, постоянные обрывы, лаги и прочие прелести жизни, так хорошо знакомые всем, кто свой путь во Всемирную паутину начинал с банального модема. Но и тут как повезет. Случится так, что зачинщиком веселья окажется геймер с высокоскоростным доступом в сеть. Тогда проблем быть не должно. Во всех остальных случаях — тушите свет, шатайте люстру.

Однако главная болячка For Honor состоит в… откровенно странной подборке режимов. К ключевым дуэлям вопросов нет ровно никаких — если повезло с линком, то будет весело и задорно. С битвами за контрольные точки все не так радужно. Здесь действует старая, как и сам мир, стратегия: кого больше — тот и прав. Если не обзаведетесь верными товарищами и не начнете ходить «бригадой» по карте, как каток под асфальт закатывая неприятеля, то ничего хорошего не ждите. Битвы 4×4 же не получились из-за величены карты. Искать противника приходится долго. Зато сама битва происходит крайне быстро.

For Honor — это пример удивительной игры, которая цепляет с первого кадра, но в данный момент не может удержать в своих объятиях слишком долго. Интересные режимы здесь чередуются со странными (4×4), а честные дуэли (1×1, к примеру) — со сражениями «один против толпы» (захват точек). Тем не менее, Ubisoft удалось создать по-настоящему выдающийся проект, который (определенно) запомнится и войдет в историю. Ошибки же раннего релиза всегда можно поправить. The Division — отличное тому подтверждение.

Артем Мартынов