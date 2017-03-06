Эрдоган сравнил ФРГ с Третьим Рейхом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал отмену в Германии массовых акций с участием министров турецкого правительства. Он заявил, что действия властей ФРГ напоминают времена Третьего Рейха.

Германия, по мнению Эрдогана, «не имеет никакого отношения к демократии». Он также добавил: «Я считал, что Германия оставила действия нацистов в прошлом. Мы ошиблись».

Слова Эрдогана не остались в стороне. Ряд немецких политиков и парламентариев уже высказались по этому поводу. Глава фракции правящего альянса ХДС/ХСС в бундестаге Фолькер Каудер заявил, что отвергает обвинение президента Турции «во всех формах и со всей решимостью». Генеральный секретарь Христианско-социального союза (ХСС) Андреас Шойер также прокомментировал заявление Эрдогана, сравнив его с «чудовищной выходкой деспота с Босфора».

Напомним, власти Турции в преддверии референдума по расширению президентских полномочий (референдум должен пройти в апреле) решили провести ряд митингов в Кельне, Гаггенау и Фрехене. Они планировали сагитировать граждан Турции, проживающих в Европе, поддержать эту инициативу. Однако канцлер Австрии Кристиан Керн призвал запретить турецким властям проводить свои акции на территории Евросоюза.